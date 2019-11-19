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Залоговая стоимость тары в Беларуси может составить около 20 копеек
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Как правило, во всех странах, где реализованы такие системы, она порядка 10 центов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Авторы концепции считают, что внедрение депозитно-залоговой системы решит не только экологическую проблему, очевидна и экономическая составляющая. Высокие компенсации за сбор отходов: практически все вторсырье собирают через заготовительные пункты, то есть в контейнерах для раздельного сбора его оказывается очень мало, и это влияет на экономику коммунальных предприятий. Внедрение депозитной системы позволит снизить издержки при сортировке не менее чем на 30 %, что в принципе стимулирует уменьшение тарифов для населения по платежам за отходы.
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Новости Беларуси. Как правило, во всех странах, где реализованы такие системы, она порядка 10 центов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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