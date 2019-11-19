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Коммунальные предприятия Минска полностью готовы к встрече холодов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Коммунальные предприятия Минска сообщили о полной готовности к встрече холодов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Убирать улицы Минска от снега будут более 700 единиц специальной техники. Также готовы к работе 800 уборщиков территории. Вывозить снег будут на девять специальных площадок и снегоплавильный пункт. К новому сезону дорожники вооружились некоторыми техническими новинками.
Олег Лукашенко, заместитель генерального директора УП «Ремавтодор Мингорисполкома»:
На борьбу с гололедом Минск закупил более ста тысяч тонн реагентов. Также специалисты ищут способ снизить их негативный эффект на экологию. Определены участки, где внесены специальные бактерии для защиты деревьев. Результат эксперимента оценят через год.
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Новости Беларуси. Коммунальные предприятия Минска сообщили о полной готовности к встрече холодов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Убирать улицы...
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