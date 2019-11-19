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Турция намерена ввести гостиничный налог
Источник материала: СТВ
Новости Турции. Турция намерена ввести гостиничный налог. Соответствующий законопроект в первом чтении одобрил парламент страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Начиная со следующего года, постояльцы отелей, гостиниц и пансионатов должны будут оплатить сбор в размере двух процентов от стоимости размещения. Новый налог коснется всех туристов.
Скидок для пенсионеров и детей не предусматривается. Ранее парламент хотел возложить эту пошлину на самих отельеров, однако те попросили отсрочить нововведение до 2021 года.
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Новости Турции. Турция намерена ввести гостиничный налог. Соответствующий законопроект в первом чтении одобрил парламент страны, сообщили в программе Новости «24...
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