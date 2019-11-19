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Румас поздравил «Предпринимателей года» по-беларусски

20.11.2019 18:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас наградил победителей конкурса «Предприниматель года», проводимого в Совмином. Церемония награждения состоялась в рамках Всемирной недели предпринимательства в Минске. Премьер-министр выступил с приветственным словом на беларусском языке.

«З павагай ставімся да вашых перамог і выказываем падзяку за ўклад у эканоміку нашай краіны. Зараз назіраецца істотных рост беларусская прадпрымальніцтва з пункту гледжання не толькі колькасных, але і якасных паказчыкаў. Я ўпэўнены, што далейшае развіццё залежыць ад прадпрымальніцкага сектара больш, чым ад іншых. Каб стварыць адпаведныя ўмовы мы гатовы прыкласці максімум намаганняў», — сказал премьер-министр.

Он отметил, что пожелания бизнеса будут учтены при разработке госпрограммы развития сферы услуг на 2021-25 годы. Сергей Румас подчеркнул, что в Беларуси создано несколько площадок для диалога бизнеса и власти.

Конкурс «Предприниматель года» проводится в четырех номинациях: «Успешный старт», «Стабильный успех», а также «Эффективный бизнес в сфере производства» и «Эффективный бизнес в сфере услуг», пишет reform.by
 
Теги: Минск
 
 
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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас наградил победителей конкурса «Предприниматель года», проводимого в Совмином. Церемония награждения состоялась в рамках...
 
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