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МИД поинтересовался у беларусов, в какие страны они хотели бы ездить без виз

20.11.2019 18:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство иностранных дел Беларуси запустило на своей странице в Facebook опрос о перспективных направлениях по расширению безовизового режима для граждан нашей страны.

Ведомству интересно узнать, какие государства за пределами шенгенской зоны входят в топ пожеланий для безвизовых направлений. «Делитесь своим мнением, участвуйте в опросе и предлагайте варианты в комментариях. Нам действительно важно, что думаете ВЫ!» написано на странице МИДа в социальной сети, пишет reform.by

Министерство иностранных дел предлагает в опросе выбрать между двумя вариантами: страны Юго-Восточной Азии (Таиланд и Корея) и Южной Америки (Чили, Боливия).


Также МИД обобщает последние «безвизовые» новости. Уже готово к подписанию соглашение с Албанией. Вводится в действие соглашение в ОАЭ. Ведется работа с Колумбией, Кореей, Парагваем, Чили, Уругваем, Гренадой, Маврикием и Сейшельскими островами.
 
 
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Министерство иностранных дел Беларуси запустило на своей странице в Facebook опрос о перспективных направлениях по расширению безовизового режима для граждан нашей...
 
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