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Отменяются прямые поезда из Минска в Варшаву и Прагу. Как теперь добираться?

20.11.2019 18:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В начале декабря через Беларусь перестанут курсировать два международных поезда: после 8 декабря отменяется поезд Москва — Варшава, после 10 декабря — Москва — Прага.

“Поезда 009Щ и 021Е прекратят своё курсирование после изменения расписания движения 8 декабря”, — рассказали Еврорадио в БЖД. Под сокращение попали прямые поезда, курсирующие между столицами, — 009Щ “Полонез” и 021Е “Влтава”.

После 8 декабря попасть в Варшаву из Минска можно будет, как и раньше, на транзитных поездах. Их остаётся три: 023Й Москва — Париж, 013М Москва — Берлин и 017Б Москва — Ницца. Цены на билеты от 182 до 1694 рублей.

Также остаётся пересадочный маршрут через Брест. Сперва на электричке бизнес-класса до Бреста, а там пересаживаешься на поезд до Варшавы. Цена такого маршрута составит от 45 до 80 рублей.


А вот в Прагу на прямом поезде, похоже, больше не попасть. Последний поезд до Праги отправится из Минска 10 декабря. Стоимость билета от 400 до 730 рублей. После останутся только прицепные вагоны.

Авиаперелёты остаются без изменений. Из Минска в Варшаву стоимость перелёта от 150 рублей без багажа и от 190 рублей с багажом в одну сторону. В Прагу от 250 рублей без багажа и от 310 рублей с багажом в одну сторону.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В начале декабря через Беларусь перестанут курсировать два международных поезда: после 8 декабря отменяется поезд Москва — Варшава, после 10 декабря — Москва —...
 
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