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Александр Шкиренко: 80% людей, боящихся или не хотящих прийти в военный комиссариат, не годны к военной службе

20.11.2019 19:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается призывная кампания. К началу зимы тысячи новобранцев пополнят армейские ряды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почему в армию призывают именно в 18 лет? Какова годность призывников? И что ожидает уклонистов? Об этом и не только поговорим с начальником Главного организационно-мобилизационного управления – заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси Александр Шкиренко.

Годность с каждым годом уменьшается

Илона Волынец, СТВ:
В связи с новыми правилами призыва изменился ли количественно и качественно состав призывников? Как вы оцените их годность?

Александр Шкиренко: 80% людей, боящихся или не хотящих прийти в военный комиссариат, не годны к военной службе

Александр Шкиренко, начальник Главного организационно-мобилизационного управления – заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил:
Основной показатель качества – это, конечно, годность призывников по состоянию здоровья. К сожалению, необходимо констатировать, что годность с каждым годом уменьшается.

Илона Волынец:
То есть слабенькое у нас новое поколение?

Александр Шкиренко:
Да. Если в 2016 году весной при призыве был 51 % годных, то уже весной этого года годных всего 34 %. За три года 17 %. А если говорить о количественных показателях, то они пока незначительные. Основное увеличение будет в осенний призыв 2020 года.

Илона Волынец:
Не секрет, что многие молодые люди не хотят идти в армию. Много ли уклонистов? И что грозит за это?

Александр Шкиренко: 80% людей, боящихся или не хотящих прийти в военный комиссариат, не годны к военной службе

Александр Шкиренко:
Уклонисты – это народное название. Если по закону, то это гражданин, уклоняющийся от прохождения мероприятий по призыву. Их количество незначительно, как правило каждый призыв менее 1 %. Если брать в цифровых показателях этого года, то из 70 тысяч молодых людей, которые вызываются на мероприятия по призыву, только 261 человек сегодня уклоняется от прибытия.

Законом, соответственно, предусмотрена ответственность как административная, так и уголовная. Из практики могу добавить, что 80 % людей, боящихся или не хотящих прийти в военный комиссариат, не годны к военной службе или по состоянию здоровья, или по морально-деловым качествам.

Александр Шкиренко: 80% людей, боящихся или не хотящих прийти в военный комиссариат, не годны к военной службе

Решение о том, кто будет оповещать и каким образом, принимают местные исполнительные органы

Илона Волынец:
По новым правилам повестку может вручить даже коммунальщик. Как вообще люди на это реагируют?

Александр Шкиренко:
Во-первых, в вопросах оповещения ничего не поменялось. Как и ранее, решение о том, кто будет оповещать и каким образом, принимают местные исполнительные органы, исходя из ситуации. Если это сельская местность, то, естественно, через сельские исполнительные комитеты. Если мы берем крупный город – жилищно-коммунальные организации.

Илона Волынец:
Есть много споров по поводу контрактной и призывной системы. На ваш взгляд, какая все-таки лучше?

Александр Шкиренко: 80% людей, боящихся или не хотящих прийти в военный комиссариат, не годны к военной службе

Александр Шкиренко:
Сегодня Вооруженные Силы у нас комплектуются по смешанному принципу: то есть как военнослужащими по призыву, так и военнослужащими по контракту. Из общего числа солдат-сержантов более 25 % укомплектованы военнослужащими по контракту.

Эта система позволяет решать две основные задачи. Во-первых, поддержание боевой готовности на необходимом уровне. Во-вторых, подготовка военнообученного резерва.

Весной 2019 года заявление на альтернативную службу написали только три человека

Илона Волынец:
Есть у нас и альтернативная служба. Как много желающих отслужить именно таким способом?

Александр Шкиренко: 80% людей, боящихся или не хотящих прийти в военный комиссариат, не годны к военной службе

Александр Шкиренко:
Альтернативная служба была введена в 2016 году, с 1 июля закон вступил в силу. И вот осенью 2016-го было наибольшее количество граждан, для которых воинская служба была заменена на альтернативную: 55 человек. В последующем каждый призыв цифра колеблется в среднем от 10 до 15 человек. Весной этого года заявление на альтернативную службу написали только три человека.

Илона Волынец:
Может быть, психологически надо больше времени, чтобы к этому подготовиться?

Александр Шкиренко: 80% людей, боящихся или не хотящих прийти в военный комиссариат, не годны к военной службе

Александр Шкиренко:
Как показывает опыт, в том числе мировой, 18 лет – это оптимальный возраст, когда гражданин и физически, и морально готов к службе в армии. В мире существует незначительное количество государств, где этот возраст чуть повыше. С 20 лет начинается призыв в Украине, с 19-ти – в Греции, Турции и Норвегии. Но при этом верхний возрастной порог в Греции составляет 45 лет, в Турции – 40, а в Норвегии – 44 года.

Кроме того, есть опыт Израиля, где, как вы знаете, служат и мужчины, и женщины. Там призывной возраст с 17 до 24 лет. Причем срок службы для женщин 2 года, для мужчин – 2 года 8 месяцев.

Илона Волынец:
Наверное, важно, чтобы служба была престижной. На ваш взгляд этот престиж есть?

Александр Шкиренко:
Есть. Сегодня есть престиж, и это подтверждается тем, что сегодня большое количество граждан, в том числе из призывников, изъявляют желание поступать на военную службу по контракту.

Люди в материале: Александр Шкиренко, Илона Волынец
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается призывная кампания. К началу зимы тысячи новобранцев пополнят армейские ряды, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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