ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Какое место получил белорусский паспорт в мировом рейтинге?

20.11.2019 19:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Стало известно, какое место получил белорусский паспорт в мировом рейтинге.

Его обновленная версия появилась на сайте nationalityindex.com. На самом деле речь не о лучшей защищенности паспорта, а о рейтинге гражданства. При его составлении учитывались уровень развития человеческого потенциала, визовые отношении, масштаб экономики, общественный порядок и стабильность в стране, возможности у граждан переезжать в другие государства, сообщает "Еврорадио".

Первое место по итогам 2018 года заняла Франция (французский паспорт лидирует восьмой год подряд), далее в рейтинге — Германия и Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция. Беларусь только на 86-м месте (в прошлом году было 87-е место, в 2014-м — 73-е). Наши соседи заняли в рейтинге следующие позиции: Латвия, Литва и Польша разделили 20-е место, Россия — 62-я, а Украина — 75-я.
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стало известно, какое место получил белорусский паспорт в мировом рейтинге.
 
Новости дня
Новости разные
 
Власти Беларуси отреагировали на жалобу фрилансера в ООН
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
20.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика