Какое место получил белорусский паспорт в мировом рейтинге?

"Еврорадио" . Его обновленная версия появилась на сайте nationalityindex.com. На самом деле речь не о лучшей защищенности паспорта, а о рейтинге гражданства. При его составлении учитывались уровень развития человеческого потенциала, визовые отношении, масштаб экономики, общественный порядок и стабильность в стране, возможности у граждан переезжать в другие государства, сообщает





Первое место по итогам 2018 года заняла Франция (французский паспорт лидирует восьмой год подряд), далее в рейтинге — Германия и Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция. Беларусь только на 86-м месте (в прошлом году было 87-е место, в 2014-м — 73-е). Наши соседи заняли в рейтинге следующие позиции: Латвия, Литва и Польша разделили 20-е место, Россия — 62-я, а Украина — 75-я.