Источник материала: Tut.by

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду женился на своей подруге Джорджине Родригес, сообщает El Mundo Deportivo со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000.



Фото: instagram.com/cristiano

Согласно информации источника, церемония бракосочетания прошла на днях в Марокко и была закрытой для общественности. Издание пообещало в ближайших номерах опубликовать фото с торжественного мероприятия. Однако пока официального подтверждения данная информация не получила.

В текущем сезоне Роналду принял участие в 14 матчах на клубном уровне. На счету 34-летнего нападающего 6 забитых мячей и 2 результативные передачи. Контракт португальца с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.

Напомним, Роналду и Родригес воспитывают четверых детей. Лишь младшая девочка является их совместной дочерью.