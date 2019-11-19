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В Минске назвали предпринимателей года. Подводим итоги форума
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Лучших предпринимателей года назвали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Национальный конкурс объединил предприимчивых и инициативных людей бизнеса со всей страны. Среди поданных заявок победителей определили в четырех номинациях – «Успешный старт», «Стабильный успех», «Эффективный бизнес в сфере производства» и «Эффективный бизнес в сфере услуг». К слову, по участникам можно проследить тенденцию: так называемая «экономика впечатлений», ориентированная на развитие туризма и сферы гостеприимства, увлекает и белорусских начинающих предпринимателей.
Дмитрий Матусевич, заместитель министра экономики:
Михаил Циунель, победитель национального конкурса «Предприниматель года»:
Церемония приурочена ко Всемирной неделе предпринимательства, которая сейчас проходит в Беларуси. Мероприятия в рамках глобальной инициативы идут по всей стране. 21 ноября перспективы развития бизнеса в регионах будут обсуждать на форуме в Бресте, а в пятницу, 22 ноября, Гомель станет площадкой для дискуссии о цифровых технологиях в реальном секторе экономики.
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Новости Беларуси. Лучших предпринимателей года назвали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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