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В Минске назвали предпринимателей года. Подводим итоги форума

20.11.2019 21:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Лучших предпринимателей года назвали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске назвали предпринимателей года. Подводим итоги форума

Национальный конкурс объединил предприимчивых и инициативных людей бизнеса со всей страны. Среди поданных заявок победителей определили в четырех номинациях – «Успешный старт», «Стабильный успех», «Эффективный бизнес в сфере производства» и «Эффективный бизнес в сфере услуг». К слову, по участникам можно проследить тенденцию: так называемая «экономика впечатлений», ориентированная на развитие туризма и сферы гостеприимства, увлекает и белорусских начинающих предпринимателей.

В Минске назвали предпринимателей года. Подводим итоги форума

Дмитрий Матусевич, заместитель министра экономики:
Мы постарались затронуть все социальные значимые приоритеты нашей республики. У нас будет здесь и семейный бизнес, и спортивный бизнес. Будет также, безусловно, сферы культуры, искусств. И, конечно, традиционная наша промышленность. Например, ганаровым прадпрымальнікам стала фирма, которая занимается лесозаготовками. И услуги – куда же без них, это наш конек будущей пятилетки, однозначно.

В Минске назвали предпринимателей года. Подводим итоги форума

Михаил Циунель, победитель национального конкурса «Предприниматель года»:
Взаимодействием с госпредприятием мы в свое время стали первым партнером сетевого оператора в сфере инновационной деятельности Республики Беларусь. То есть когда бизнес укрупняется, наверное, невозможно оставаться в стороне. Интеграция частного бизнеса и государства все равно происходит.

В Минске назвали предпринимателей года. Подводим итоги форума

Церемония приурочена ко Всемирной неделе предпринимательства, которая сейчас проходит в Беларуси. Мероприятия в рамках глобальной инициативы идут по всей стране. 21 ноября перспективы развития бизнеса в регионах будут обсуждать на форуме в Бресте, а в пятницу, 22 ноября, Гомель станет площадкой для дискуссии о цифровых технологиях в реальном секторе экономики.

В Минске назвали предпринимателей года. Подводим итоги форума

Люди в материале: Дмитрий Матусевич, Михаил Циунель
 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Лучших предпринимателей года назвали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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