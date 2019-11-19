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Телевизионный рекламный альянс сформировал тарифы и заключает контракты на новый сезон

20.11.2019 20:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси появился государственный продавец рекламы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь заявить о себе и своем продукте в эфире СТВ станет проще. Вам не нужно искать посредников и переплачивать. Телевизионный рекламный альянс уже сформировал тарифы и заключает контракты на новый сезон.

Телевизионный рекламный альянс сформировал тарифы и заключает контракты на новый сезон

При этом меняются и подходы по продаже самой рекламы. Теперь она может идти как по рейтингам, так и по минутному прайс-листу, как это принято в международной практике. Причем рейтинги как телеканалов, так и отдельных программ в эфире подсчитывают независимые, в том числе и частные компании. Процесс максимально прозрачен.

Телевизионный рекламный альянс сформировал тарифы и заключает контракты на новый сезон

Ранее белорусские телеканалы, в том числе СТВ и «Россия-Беларусь», на паритетной основе создали государственный сэйлз-хаус – дом продаж рекламы.

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Новости Беларуси. В Беларуси появился государственный продавец рекламы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь заявить о себе и своем продукте в...
 
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