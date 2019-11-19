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«Он всё завтраками кормил». Полгода ждут зарплаты работники предприятия в Пинске

20.11.2019 20:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сотрудники частного предприятия «Пинавуд» добиваются от руководства выплаты заработной платы за полгода. Сегодня долг фирмы перед работниками составляет 50 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Он всё завтраками кормил». Полгода ждут зарплаты работники предприятия в Пинске

На предприятии «Пинавуд» гостям совсем не рады: проход завалили досками. Бывшие сотрудники – на встречу пришли пять человек – такому «радушному» приему не удивлены.

«Он всё завтраками кормил». Полгода ждут зарплаты работники предприятия в Пинске

Денис Нестеренко, бывший сотрудник предприятия «Пинавуд»: 
К Николаевичу я, наверное, раз пять ходил – спрашивал, когда деньги будут. Он все завтраками кормил-кормил. Уже надоело, вот мы и подали в суд.

«Он всё завтраками кормил». Полгода ждут зарплаты работники предприятия в Пинске

Есть постановление, исполнительный лист, но он не поддерживает ничего, не исполняет.

«Он всё завтраками кормил». Полгода ждут зарплаты работники предприятия в Пинске

Олег Савчук работал водителем погрузчика. По его словам, проблемы с выплатами зарплаты начались еще в феврале. Долг перед ним – 2 600 рублей. У мужчины четверо детей. За неуплату алиментов ему грозит уголовная ответственность.

«Он всё завтраками кормил». Полгода ждут зарплаты работники предприятия в Пинске

Олег Савчук, бывший сотрудник предприятия «Пинавуд»:
Как алиментщика меня заставляют работать, а работу еле нашел. Сейчас у меня три месяца задолженность по его вине. И никак это не решается.

«Он всё завтраками кормил». Полгода ждут зарплаты работники предприятия в Пинске

В начале года на предприятии «Пинавуд» кипела работа. Обрабатывали и продавали древесину, поставляли в Европу – Польшу, Германию. Небольшой, но стабильный доход имели 64 человека. Сегодня в штате числится только директор, а долг по зарплате перед бывшими сотрудниками перешагнул отметку в 50 тысяч рублей.

«Он всё завтраками кормил». Полгода ждут зарплаты работники предприятия в Пинске

Валерий Любич, бывший сотрудник предприятия «Пинавуд»:
Мне должен 1570 основного долга. Плюс неустойка 241. И по решению суда 1819 рублей.

«Он всё завтраками кормил». Полгода ждут зарплаты работники предприятия в Пинске

По мировому соглашению до 30 октября директор должен был произвести первые выплаты. Долг разбили на три месяца, но карточки сотрудников пусты. На заседание комиссии по выплате заработной платы в горисполком директор также не пожаловал, хоть его туда неоднократно приглашали.

«Он всё завтраками кормил». Полгода ждут зарплаты работники предприятия в Пинске

Василий Огиевич, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Пинского горисполкома:
Он на контакт не идет, поэтому мы привлекаем прокуратуру, инспекцию в очередной раз с четверга и будем рассматривать все возможные и невозможные варианты. Потому что возникла задолженность не только по заработной плате, но и по налогам, по Фонду социальной защиты. Уже Фонд социальной защиты подал на это предприятие в экономический суд Брестской области.

«Он всё завтраками кормил». Полгода ждут зарплаты работники предприятия в Пинске

Работники «Пинавуд» в профсоюзной организации не состояли – «первички» на предприятии не было вовсе. Из 64 человек в суд подали не все.

«Он всё завтраками кормил». Полгода ждут зарплаты работники предприятия в Пинске

Людмила Городко, главный правовой инспектор труда областной организации Профсоюзов работников потребкооперации:
Если бы в этой организации была создана первичная профсоюзная организация, то работники имели бы право на бесплатную юридическую консультацию, помощь. Профсоюзные юристы, главные правовые инспекторы могли бы представлять интересы данных работников в суде либо решить эту ситуацию в досудебном порядке.

«Он всё завтраками кормил». Полгода ждут зарплаты работники предприятия в Пинске

Пока шла съемка, директор находился на территории производства, но поговорить со своими бывшими сотрудниками так и не решился. Как и обосновать свою позицию.

«Он всё завтраками кормил». Полгода ждут зарплаты работники предприятия в Пинске

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
К вечеру от прежних баррикад не осталось и следа. Встречаться с нашей съемочной группой директор предприятия наотрез отказался, но в телефонном разговоре заверил, что все финансовые обязательства непременно выполнит. Правда, когда? Вопрос без ответа.

«Он всё завтраками кормил». Полгода ждут зарплаты работники предприятия в Пинске

И все же организаций, задолжавших своим сотрудникам, в последние годы в стране стало гораздо меньше. Обеспечить своевременную выплату зарплаты – такую задачу ставит перед правительством и местной властью Президент. Для этого на государственном уровне принимаются все возможные меры. Постепенно повышаются и размеры выплат. Особое внимание сейчас низкооплачиваемым специалистам.

«Он всё завтраками кормил». Полгода ждут зарплаты работники предприятия в Пинске

Но если сумма зависит от объема работы и производительности труда, то сроки выплат на особо жестком контроле. Честно заработанные деньги сотрудники должны получить вовремя, без задержек и проволочек. В очередной раз на это Александр Лукашенко обратил внимание в один из кадровых дней, назначая председателей райисполкомов.

Президент поручил обеспечить своевременную выплату и рост зарплаты в регионах

Пока у руководства предприятия есть еще время рассчитаться по долгам. Срок мирового соглашения с работниками окончательно истекает 30 декабря.

«Он всё завтраками кормил». Полгода ждут зарплаты работники предприятия в Пинске

Люди в материале: Денис Нестеренко, Олег Савчук, Валерий Любич, Василий Огиевич, Людмила Городко, Кристина Протосовицкая
 
 
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Новости Беларуси. Сотрудники частного предприятия «Пинавуд» добиваются от руководства выплаты заработной платы за полгода. Сегодня долг фирмы перед работниками...
 
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