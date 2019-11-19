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«Он всё завтраками кормил». Полгода ждут зарплаты работники предприятия в Пинске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сотрудники частного предприятия «Пинавуд» добиваются от руководства выплаты заработной платы за полгода. Сегодня долг фирмы перед работниками составляет 50 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На предприятии «Пинавуд» гостям совсем не рады: проход завалили досками. Бывшие сотрудники – на встречу пришли пять человек – такому «радушному» приему не удивлены.
Денис Нестеренко, бывший сотрудник предприятия «Пинавуд»:
Есть постановление, исполнительный лист, но он не поддерживает ничего, не исполняет.
Олег Савчук работал водителем погрузчика. По его словам, проблемы с выплатами зарплаты начались еще в феврале. Долг перед ним – 2 600 рублей. У мужчины четверо детей. За неуплату алиментов ему грозит уголовная ответственность.
Олег Савчук, бывший сотрудник предприятия «Пинавуд»:
В начале года на предприятии «Пинавуд» кипела работа. Обрабатывали и продавали древесину, поставляли в Европу – Польшу, Германию. Небольшой, но стабильный доход имели 64 человека. Сегодня в штате числится только директор, а долг по зарплате перед бывшими сотрудниками перешагнул отметку в 50 тысяч рублей.
Валерий Любич, бывший сотрудник предприятия «Пинавуд»:
По мировому соглашению до 30 октября директор должен был произвести первые выплаты. Долг разбили на три месяца, но карточки сотрудников пусты. На заседание комиссии по выплате заработной платы в горисполком директор также не пожаловал, хоть его туда неоднократно приглашали.
Василий Огиевич, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Пинского горисполкома:
Работники «Пинавуд» в профсоюзной организации не состояли – «первички» на предприятии не было вовсе. Из 64 человек в суд подали не все.
Людмила Городко, главный правовой инспектор труда областной организации Профсоюзов работников потребкооперации:
Пока шла съемка, директор находился на территории производства, но поговорить со своими бывшими сотрудниками так и не решился. Как и обосновать свою позицию.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
И все же организаций, задолжавших своим сотрудникам, в последние годы в стране стало гораздо меньше. Обеспечить своевременную выплату зарплаты – такую задачу ставит перед правительством и местной властью Президент. Для этого на государственном уровне принимаются все возможные меры. Постепенно повышаются и размеры выплат. Особое внимание сейчас низкооплачиваемым специалистам.
Но если сумма зависит от объема работы и производительности труда, то сроки выплат на особо жестком контроле. Честно заработанные деньги сотрудники должны получить вовремя, без задержек и проволочек. В очередной раз на это Александр Лукашенко обратил внимание в один из кадровых дней, назначая председателей райисполкомов.
Пока у руководства предприятия есть еще время рассчитаться по долгам. Срок мирового соглашения с работниками окончательно истекает 30 декабря.
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Новости Беларуси. Сотрудники частного предприятия «Пинавуд» добиваются от руководства выплаты заработной платы за полгода. Сегодня долг фирмы перед работниками...
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