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Три тысячи сигарет в минуту: в Польше на подпольной табачной фабрике задержали трех белорусов

20.11.2019 20:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мужчин задержали в цеху прямо во время производственного процесса. Оборудование позволяло выпускать им 3 тыс. сигарет в минуту.

В Польше 14 ноября накрыли подпольную табачную фабрику. В цеху задержали трех белорусов 29, 47 и 53 лет. Мужчины как раз занимались изготовлением сигарет, пишет "Брестская газета".

На подпольной фабрике в Великопольском воеводстве нашли 2 тонны табака и 1,2 млн готовых сигарет. Стоимость товара оценивается почти в 3 млн злотых (около 700 тыс. евро), сообщает Пограничная служба Польши.

Также было изъято оборудование для изготовления табачных изделий. Отмечается, что оно позволяло производить 3 000 сигарет в минуту.

Видео: strazgraniczna.pl
 
 
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Мужчин задержали в цеху прямо во время производственного процесса. Оборудование позволяло выпускать им 3 тыс. сигарет в минуту.
 
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