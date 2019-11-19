Источник материала: Новости Волковыска

Волковысская межрайонная инспекция напоминает рыболовам любителям о том, что с 15 ноября по 20 декабря в рыболовных угодьях Беларуси установлен запрет лов ряпушки европейской в связи с ее нерестом. Запрет введен постановлением Минприроды от 2 декабря 2015 г. № 42 после исключения ряпушки из списка охраняемых видов.

Ряпушка – самый мелкий представитель сиговых видов рыб, ее максимальная длина не более 25 см, внешне похожа на сельдь. Обитает в водоемах Витебской области и некоторых озерах на севере Минской области. Название одного из них созвучно с белорусским названием ряпушки – «сялява».

С 1981 по 1993 годы и с 2004 по июнь 2014 года вид был включен в Красную книгу Республики Беларусь и запрещен к вылову. Сейчас ловить ряпушку разрешено, за исключением нерестового периода. За добычу каждой особи в это запретное время нарушителям придется выплатить по 9 базовых величин (229,5 рублей).

Кроме этого в настоящее время действует запрет на лов сома обыкновенного - по 31 марта и сига чудского по 15 декабря.

Телефон горячей линии Волковысской МРИ охраны животного и растительного мира - (801512)25000 работает круглосуточно.

Заместитель начальника Волковысской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Андрей Белов