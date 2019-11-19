Источник материала: Новости Волковыска

В Комитете государственного контроля , а также в комитетах государственного контроля областей организованы горячие линии по вопросам функционирования учреждений общего среднего образования.

В Гродненской области граждане могут сообщить о возможных нарушениях и недостатках в организации безопасного пребывания детей в школах по телефонам: 8 (0152) 79 88 40, 79 88 18, 79 88 19.​

Информацию на горячие линии можно сообщить до 16 декабря 2019 г.

В настоящее время создана межведомственная рабочая группа, а также рабочие группы в регионах республики, в состав которых вошли представители Комитета госконтроля, Минобразования, Минздрава, Минжилкомхоза, МВД, МЧС, Госстандарта и их территориальных подразделений. В ближайшее время специалисты проведут проверки по вопросам, связанным с обеспечением соответствующих государственным стандартам условий пребывания детей в школах.