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В Минске наградили финалистов конкурса антикоррупционной рекламы
20.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Вместе против коррупции. В Минске наградили финалистов национального этапа международного конкурса социальной антикоррупционной рекламы, передает телеканал «МИР 24».
Финал международного конкурса пройдет в Москве в декабре.
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