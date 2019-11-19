В Минске наградили финалистов конкурса антикоррупционной рекламы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вместе против коррупции. В Минске наградили финалистов национального этапа международного конкурса социальной антикоррупционной рекламы, передает телеканал «МИР 24».



Конкурс проходил во второй раз. Его организаторы – Генеральные прокуратуры России и Беларуси. На сайт поступили более 22 тысяч видеороликов и плакатов, были работы из Китая и даже Южной Африки. Среди участников – школьники, студенты, а также журналисты и педагоги. Самому юному призеру – 14 лет. Награды победителям вручал генпрокурор Беларуси Александр Конюк.

«С одной стороны, это как творческий конкурс, с другой стороны, это ведь предметная вещь. Мы это обязательно будем использовать в своей деятельности Генеральной прокураторы и Беларуси, и России. Важно, что мы участвуем в этом конкурсе, что мы представляем Беларусь. А еще важнее то, что менталитет формируется у людей уже со школьного возраста, – сказал генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк.

Финал международного конкурса пройдет в Москве в декабре.