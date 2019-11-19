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«Доверие будет самым ценным показателем». Директор школы из Могилёва стала депутатом Палаты представителей

20.11.2019 22:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первая сессия нового состава Палаты представителей пройдет 6 декабря. Народным избранникам придется определиться с направлениями своей работы на ближайшие четыре года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Доверие будет самым ценным показателем». Директор школы из Могилёва стала депутатом Палаты представителей

Какой видит деятельность в Овальном зале избранный депутат Людмила Здорикова? В парламент она идет от 85-го Могилевского-Центрального округа.

Корреспондент Ирина Недобоева пообщалась с депутатом в видеоматериале.

«Доверие будет самым ценным показателем». Директор школы из Могилёва стала депутатом Палаты представителей

Люди в материале: Людмила Здорикова, Ирина Недобоева
 
 
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Новости Беларуси. Первая сессия нового состава Палаты представителей пройдет 6 декабря. Народным избранникам придется определиться с направлениями своей работы...
 
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