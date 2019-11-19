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«После Москвы просто великолепно». Почему иностранцы приезжают в белорусские санатории
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Двухтысячного безвизового туриста-курортника встретили в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юбилейную цифру с начала года зафиксировали в санатории Волковысского района, который всего лишь полторы недели назад вошел в безвизовую зону «Гродно-Брест». А вообще в 2019 году в наших здравницах настоящий бум иностранцев по безвизу.
– Еще раз поздравляю, и от нас на память вам сувениры.
Друзья Кшиштоф и Хенрик, можно сказать, разделили звание двухтысячного безвизового туриста-курортника. Оба поляка бизнесмены, один из Лодзи, второй из Плоцка. Встречаются на отдыхе, и неизменно в Беларуси. Говорят, стоимость оздоровления такая же, как в Польше, но спектр процедур шире, те же грязи по свойствам лучше. Приходилось тратиться лишь на визу, но и эта статья расходов теперь неактуальна.
Кшиштов Хлевински, турист (Польша):
Хенрик Ошмяловски, турист (Польша):
По новым правилам в нашей стране без визы иностранец может находиться до 15 дней. Раньше было лишь 10, и эта новинка пришлась на руку именно санаториям, ведь курс лечения минимум две недели. И вот результат – в здравницах настоящий бум туристов.
Галина Буро, корреспондент:
Белорусским здравницам действительно есть что предложить и чем удивить. Мощная лечебная база. Визитная карточка – грязелечение, радоновые ванны, уникальная процедура вытяжки позвоночника (к слову, ее делают лишь в трех санаториях страны), аквамассаж, магнитотурботрон. Туристы шутят: хочется все.
Наталья Акаченкова, туристка (Россия):
Расширение безвизовой зоны на пять районов Гродненской области как новая страница в санаторно-курортном лечении. Иностранцам проще приехать, а значит, турпоток растет. Измерить его можно прибылью.
Анатолий Гончар, начальник Гродненского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению:
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Новости Беларуси. Двухтысячного безвизового туриста-курортника встретили в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юбилейную цифру с...
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