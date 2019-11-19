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«После Москвы просто великолепно». Почему иностранцы приезжают в белорусские санатории

20.11.2019 22:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Двухтысячного безвизового туриста-курортника встретили в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юбилейную цифру с начала года зафиксировали в санатории Волковысского района, который всего лишь полторы недели назад вошел в безвизовую зону «Гродно-Брест». А вообще в 2019 году в наших здравницах настоящий бум иностранцев по безвизу.

Секрет такого эффекта разгадала корреспондент Галина Буро.

«После Москвы просто великолепно». Почему иностранцы приезжают в белорусские санатории

– Еще раз поздравляю, и от нас на память вам сувениры.
– Dziękuję bardzo!

«После Москвы просто великолепно». Почему иностранцы приезжают в белорусские санатории

Друзья Кшиштоф и Хенрик, можно сказать, разделили звание двухтысячного безвизового туриста-курортника. Оба поляка бизнесмены, один из Лодзи, второй из Плоцка. Встречаются на отдыхе, и неизменно в Беларуси. Говорят, стоимость оздоровления такая же, как в Польше, но спектр процедур шире, те же грязи по свойствам лучше. Приходилось тратиться лишь на визу, но и эта статья расходов теперь неактуальна.

«После Москвы просто великолепно». Почему иностранцы приезжают в белорусские санатории

Кшиштов Хлевински, турист (Польша):
Нам удобнее приезжать без виз. Она и денег стоит, и изготавливают ее как минимум неделю. А пропуск безвизовый нам достался практически бесплатно, платили только за оформление. А значит, сэкономленные деньги можем потратить на оздоровление и лечение.

«После Москвы просто великолепно». Почему иностранцы приезжают в белорусские санатории

Хенрик Ошмяловски, турист (Польша):
Я также, как и коллега, 18-й раз уже приезжаю. Я супердовольный процедурами и обслуживанием. Все очень милые, доброжелательные. Природа здесь похожа на польскую, мы ходили за грибами, на рыбалку. С удовольствием приезжаем в Беларусь!

«После Москвы просто великолепно». Почему иностранцы приезжают в белорусские санатории

По новым правилам в нашей стране без визы иностранец может находиться до 15 дней. Раньше было лишь 10, и эта новинка пришлась на руку именно санаториям, ведь курс лечения минимум две недели. И вот результат – в здравницах настоящий бум туристов.

«После Москвы просто великолепно». Почему иностранцы приезжают в белорусские санатории

Галина Буро, корреспондент:
Особенно распробовали иностранцы белорусские СПА-процедуры. Они у гостей в топе. Например, на этот бесконтактный массаж выстраиваются очереди. Это действительно очень приятно!

«После Москвы просто великолепно». Почему иностранцы приезжают в белорусские санатории

Белорусским здравницам действительно есть что предложить и чем удивить. Мощная лечебная база. Визитная карточка – грязелечение, радоновые ванны, уникальная процедура вытяжки позвоночника (к слову, ее делают лишь в трех санаториях страны), аквамассаж, магнитотурботрон. Туристы шутят: хочется все.

«После Москвы просто великолепно». Почему иностранцы приезжают в белорусские санатории

Наталья Акаченкова, туристка (Россия):
Я второй раз, считайте, здесь. Первый раз что меня поразило в этом санатории: когда ты попадаешь на территорию, вот этот свежайший воздух, чистейший, сосны. После Москвы просто великолепно.

«После Москвы просто великолепно». Почему иностранцы приезжают в белорусские санатории

Расширение безвизовой зоны на пять районов Гродненской области как новая страница в санаторно-курортном лечении. Иностранцам проще приехать, а значит, турпоток растет. Измерить его можно прибылью.

«После Москвы просто великолепно». Почему иностранцы приезжают в белорусские санатории

Анатолий Гончар, начальник Гродненского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению:
Это значит, что наши люди, персонал санатория, сегодня имеют работу, имеют зарплату, а посетители санаториев имеют качественные санаторно-курортные услуги.

Стало известно, что будет с «белорусскими Мальдивами»

Люди в материале: Кшиштов Хлевински, Хенрик Ошмяловски, Галина Буро, Наталья Акаченкова, Анатолий Гончар
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Двухтысячного безвизового туриста-курортника встретили в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юбилейную цифру с...
 
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