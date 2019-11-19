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Стало известно, что будет с «белорусскими Мальдивами»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Экономический эффект от безвиза ожидают и в целом в Волковысском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А пока улучшают дороги, гостиницы, общепит, агроусадьбы. Вишенкой на торте должны стать меловые карьеры, которые называют «белорусскими Мальдивами».
Дмитрий Юшин, заместитель председателя Волковысского райисполкома:
Очередную волну безвизовых туристов здесь ожидают в новогодние дни. В санаториях уже почти все путевки распроданы. Для отдыхающих готовят не только лечение, но и праздничные экскурсии по еще неизведанному району.
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Новости Беларуси. Экономический эффект от безвиза ожидают и в целом в Волковысском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А пока улучшают дороги,...
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