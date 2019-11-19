Улица Каменская – Гродненская (Grodnoer Strabe)

Источник материала: Lida.Info

Город Лида возник в XIV веке на междуречьи р. Лидейка и рч.Каменка при дороге на Вильну. Первые две улицы Замковая и Виленская протянулись по водоразделу. Чуть позже перпендикулярно к виленской дороге была проложена дорога на Городню через рч. Каменку. Появилась третья улица, которую могли назвать Городенской, но назвали Каменской. Считается, что улица получила свое название от рч. Каменка, а Каменка — от многочисленных валунов и камней в бортах долины. Долина была сильно заболочена, пришлось отсыпать дамбу и соорудить мост. Мост через рч. Каменку начал приносить городу постоянный доход после того, как король Жигимонт грамотой 1536г обязал владельцев пароконных возов за переезд через мост платить сбор в «грош узкий, у которым осм пенезей». Король Михаил Корибут Вишневецкий в 1679г укрепил эту привилегию: «…на городских землях, на Каменке реке платились сборы от переезжающих купцов и подвод на потребности города. Разрешаем брать сборы мостовые с каждого переезжающего реку купца и людей едущих на торги и приказываем, чтобы согласно старого обычая без никаких препятствий» (1).

М.Шимелевич встречал название улицы в актах ХVII века (2), но в инвентаре 1680г улица Каменская отсутствует, появляется только в подымном тарифе 1775 г. как часть юридики пани Стеткевич, которой принадлежали на Каменской два дыма: «Na Juryzdyce J Pani Stetkiew, na Kamiens dym dwa»(3).

В середине 18-го столетия к западу от Лиды появилось предместье Камионка (Каменка). В 1784г от Фарного костела до предместья было 400 шагов, отделялось от города болотом «в три волоки» (4).