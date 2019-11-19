ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Улица Каменская – Гродненская (Grodnoer Strabe)

20.11.2019 — Разное | Lida.Info  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Lida.Info

             Город Лида возник в XIV веке на междуречьи  р. Лидейка и рч.Каменка при дороге на Вильну. Первые две улицы Замковая и Виленская протянулись по  водоразделу. Чуть позже перпендикулярно к виленской дороге  была проложена  дорога на Городню через  рч. Каменку. Появилась третья улица, которую могли назвать Городенской, но назвали Каменской. Считается, что улица получила свое название от рч. Каменка, а Каменка —  от многочисленных валунов и  камней в бортах долины.  Долина была сильно заболочена, пришлось отсыпать  дамбу и соорудить  мост.  Мост через  рч. Каменку начал приносить городу постоянный  доход после того, как король Жигимонт грамотой 1536г обязал владельцев  пароконных возов за переезд  через мост платить сбор в «грош узкий, у которым осм пенезей». Король Михаил Корибут Вишневецкий в 1679г укрепил  эту привилегию:  «…на городских землях, на Каменке реке платились сборы от переезжающих купцов и подвод на потребности города. Разрешаем брать сборы мостовые с каждого переезжающего реку купца и людей едущих на торги и приказываем, чтобы согласно старого обычая без никаких препятствий» (1).

М.Шимелевич  встречал название улицы  в актах ХVII века (2), но в инвентаре 1680г улица Каменская отсутствует,  появляется только в подымном тарифе 1775 г.  как часть юридики пани Стеткевич, которой принадлежали на Каменской два дыма: «Na Juryzdyce J Pani Stetkiew, na Kamiens dym dwa»(3).

В середине 18-го столетия к западу от Лиды появилось предместье Камионка (Каменка).  В 1784г от Фарного костела до предместья было 400 шагов, отделялось от города болотом «в три волоки» (4).

Улица Каменская – Гродненская (Grodnoer Strabe)

Фрагмент плана города  Лиды и предместья Каменка конца 18 столетия

 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
             Город Лида возник в XIV веке на междуречьи  р. Лидейка и рч.Каменка при дороге на Вильну. Первые две улицы Замковая и Виленская протянулись по ...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Логойском районе подросток ранил брата во время стрельбы по мишеням
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
20.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика