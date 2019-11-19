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Убирать Минск в снегопады будет более 700 единиц спецтехники
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Также готовы к работе 800 уборщиков территории, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Вывозить снег будут на 9 специальных площадок и снегоплавильный пункт. В 2019 году для уборки дорожники вооружились техническими новинками.
Олег Лукашенко, заместитель генерального директора ГПО «Ремавтодор Мингорисполкома»:
Подготовлено 58 тысяч тонн песчано-соляной смеси и другие реагенты. Также специалисты ищут способ снизить их негативный эффект на экологию. На некоторых участках внесены специальные бактерии, которые должны уберечь деревья и растения. Результат эксперимента будет известен через год.
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Новости Беларуси. Также готовы к работе 800 уборщиков территории, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Вывозить снег будут на 9 специальных площадок...
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