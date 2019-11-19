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Убирать Минск в снегопады будет более 700 единиц спецтехники

20.11.2019 23:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Также готовы к работе 800 уборщиков территории, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вывозить снег будут на 9 специальных площадок и снегоплавильный пункт. В 2019 году для уборки дорожники вооружились техническими новинками.

Убирать Минск в снегопады будет более 700 единиц спецтехники

Олег Лукашенко, заместитель генерального директора ГПО «Ремавтодор Мингорисполкома»:
В 2019 году приобретена спецтехника. Это коммунально-дорожные машины, снегопогрузчики, погрузчики, тракторы на базе МТЗ-82 и 420.

Убирать Минск в снегопады будет более 700 единиц спецтехники

Подготовлено 58 тысяч тонн песчано-соляной смеси и другие реагенты. Также специалисты ищут способ снизить их негативный эффект на экологию. На некоторых участках внесены специальные бактерии, которые должны уберечь деревья и растения. Результат эксперимента будет известен через год.

Люди в материале: Олег Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси. Также готовы к работе 800 уборщиков территории, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Вывозить снег будут на 9 специальных площадок...
 
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