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Аукцион по продаже бывшего здания Дома печати перенесён на декабрь

20.11.2019 22:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Здание на проспекте Независимости, 79 выставлено на аукцион, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Построено оно в начале 30-х годов в стиле конструктивизма, пережило Великую Отечественную войну. С 50-х годов там располагалась типография имени Сталина. Продается по рыночной стоимости – почти 7 миллионов рублей.

Аукцион по продаже бывшего здания Дома печати перенесён на декабрь

Планировалось, что аукцион состоится 20 ноября, но желающих приобрести здание не нашлось. Следующие торги пройдут в декабре. Стартовая цена уменьшиться на 20 %.

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Новости Беларуси. Здание на проспекте Независимости, 79 выставлено на аукцион, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Построено оно в начале 30-х годов...
 
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