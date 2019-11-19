Аукцион по продаже бывшего здания Дома печати перенесён на декабрь

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Здание на проспекте Независимости, 79 выставлено на аукцион, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Построено оно в начале 30-х годов в стиле конструктивизма, пережило Великую Отечественную войну. С 50-х годов там располагалась типография имени Сталина. Продается по рыночной стоимости – почти 7 миллионов рублей.





Планировалось, что аукцион состоится 20 ноября, но желающих приобрести здание не нашлось. Следующие торги пройдут в декабре. Стартовая цена уменьшиться на 20 %.