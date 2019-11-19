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Авария на Партизанском проспекте: водитель Nissan не справился с управлением и выехал на встречную
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Крупное ДТП на Партизанском проспекте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Водитель Nissan на перекрестке с Буденного не справился с управлением и выехал на встречную. В итоге повреждены еще два Mercedes. Никто не пострадал.
ГАИ рекомендует водителям снижать скорость и избегать резких маневров на скольком асфальте.
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Новости Беларуси. Крупное ДТП на Партизанском проспекте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Водитель Nissan на перекрестке с Буденного не...
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