Авария на Партизанском проспекте: водитель Nissan не справился с управлением и выехал на встречную

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Крупное ДТП на Партизанском проспекте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Водитель Nissan на перекрестке с Буденного не справился с управлением и выехал на встречную. В итоге повреждены еще два Mercedes. Никто не пострадал.





ГАИ рекомендует водителям снижать скорость и избегать резких маневров на скольком асфальте.



