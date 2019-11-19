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Почему здания в Минске 20 ноября подсвечивали голубым? Рассказываем про 30-ю годовщину Конвенции о правах ребёнка

20.11.2019 23:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь присоединилась к глобальной акции ООН. В честь 30-й годовщины Конвенции о правах ребенка здания столицы озарились голубым светом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стороне от акции не осталось и Министерство иностранных дел Беларуси. У здания ведомства побывала наш корреспондент Ксения Худолей.

Почему здания в Минске 20 ноября подсвечивали голубым? Рассказываем про 30-ю годовщину Конвенции о правах ребёнка

Ксения Худолей, корреспондент:
Голубая подсветка на здании Министерства иностранных дел Беларуси 20 ноября не просто эстетика, но и знак солидарности, мира и заботы о каждом маленьком белорусе.

30-я годовщина Конвенции ООН о правах ребенка сегодня сделала ярче города десятков стран, которые однажды пообещали защищать детей всего мира. Документ стал руководством к действию для взрослых. Он включает 54 статьи и акцентирует внимание на правах юного поколения вне зависимости от национальности, пола или религии. О значении конвенции в своем выступлении сегодня напомнил Генеральный секретарь Организации Объединенных наций.

Почему здания в Минске 20 ноября подсвечивали голубым? Рассказываем про 30-ю годовщину Конвенции о правах ребёнка

Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН:
Миллионы детей по-прежнему страдают от войн, нищеты, дискриминации и болезней. Во всем мире дети демонстрируют нам свою силу и лидерские качества, выступая за более устойчивый мир для всех.

По случаю 30-й годовщины этой исторической конвенции я настоятельно призываю все страны сдержать данное детям обещание. Нам следует улучшать достигнутые результаты и подтвердить обязательства учитывать интересы детей в первую очередь. Должны соблюдаться все права каждого ребенка.

Почему здания в Минске 20 ноября подсвечивали голубым? Рассказываем про 30-ю годовщину Конвенции о правах ребёнка

К конвенции в 1990 году присоединилась и Беларусь. С тех пор в рамках международного сотрудничества с Детским Фондом ООН ЮНИСЕФ в нашей стране появилось без малого полсотни центров, дружественных детям подросткам.

В знак солидарности 20 ноября в голубой цвет в столице переоделись сразу несколько зданий: торговые и бизнесс-центры. Особенно ярко засверкала Национальная библиотека.

Почему здания в Минске 20 ноября подсвечивали голубым? Рассказываем про 30-ю годовщину Конвенции о правах ребёнка

Ксения Худолей:
Акция продлилась до 22:00. Хочется верить, что этот свет небезразличия продолжит гореть в душе каждого взрослого.

Люди в материале: Ксения Худолей, Антониу Гутерриш
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь присоединилась к глобальной акции ООН. В честь 30-й годовщины Конвенции о правах ребенка здания столицы озарились голубым светом,...
 
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