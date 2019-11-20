УАЗ с «автоматом» представили на белорусском рынке. Цена - от 33 180 рублей

Источник материала: Tut.by

Официальные продажи УАЗа «Патриот» с АКП стартовали на территории Беларуси еще 1 октября, но официальная премьера для клиентов и журналистов состоялась только вчера. УАЗовская новинка вызывает большой интерес у постоянных клиентов марки.



Фото: Андрей Барашко

УАЗ «Патриот» и «автомат» — долгожданный для фанатов марки союз. 2,7-литровый бензиновый двигатель состыкован с давно зарекомендовавшим себя агрегатом PUNCH Powerglide 6L50 французского производства. АКП с электронным управлением и режимом принудительного переключения передач обладает внушительным запасом прочности — пик по мощности и крутящему моменту составляют 320 л. с. и 500 Н·м соответственно, что с лихвой перекрывает возможности двигателя.

Обновленный мотор ZMZ Pro развивает 149,6 л.с. и 235 ньютон-метров крутящего момента. Силовой агрегат получил улучшенную систему охлаждения, а также новые опоры, заметно снижающие уровень шумов и вибраций.

По сравнению с УАЗом «Патриот» с механической трансмиссией версия с АКП отличается более скромным расходом топлива. Так, при движении по шоссе с постоянной скоростью 90 км/ч экономия достигает 2 литров на 100 км.

Белорусские журналисты во время презентации смогли оценить преимущества УАЗа «Патриот» с АКП. Ну, а мы сделали это еще во время первого тест-драйва в Баку. И остались довольны.

Обновленный автомобиль доступен по цене от 33 180 рублей. Всего будет предложено четыре варианта оснащения — «Оптимум», «Премиум», «Статус» и Edition I. Базовая комплектация включает две подушки безопасности, ABS с электронной системой распределения тормозных усилий, рулевую колонку с регулировкой по вылету и углу наклона, кондиционер, охлаждаемый перчаточный ящик, подогрев зеркал заднего вида и дополнительный отопитель салона.

Версию «Премиум» за 37 800 рублей отличают электронные системы стабилизации курсовой устойчивости, контроля торможения в повороте, помощи при старте на подъеме, климат- и круиз-контроль, сигнализация с дистанционным управлением центральным замком. Есть также регулировка водительского сиденья по высоте, атермальное остекление, подогревы ветрового стекла, передних и задних кресел, мультимедийный комплекс с семидюймовым сенсорным дисплеем, навигацией и шестью динамиками работает под управлением ОС Android.

Комплектация «Статус» (40 620 рублей) подразумевает кожаную отделку сидений, задний подлокотник с подстаканниками, регулировку поясничного подпора водительского кресла, камеру заднего вида с динамической разметкой, передние и задние парковочные датчики, 18-дюймовые легкосплавные колесные диски оригинального дизайна и рейлинги на крыше.



Фото: Андрей Барашко

Топовую позицию в прайс-листе (41 580 рублей) занимает флагманский вариант исполнения Edition I. Имиджевую составляющую внедорожника подчеркивают эксклюзивный цвет кузова «серый титан», передние кресла новой конструкции с выраженной боковой поддержкой, отделкой черной или коричневой перфорированной кожей и эффектным тиснением на спинках, а также текстильные салонные коврики с логотипом специальной серии. УАЗ «Патриот» Edition I выпущен ограниченным тиражом в 300 автомобилей, каждый из которых имеет уникальный порядковый номер на хромированной табличке возле селектора «автомата».

На все автомобили распространяется официальная гарантия производителя — 3 года или 100 тысяч километров пробега. Гарантия на автоматическую коробку передач составляет 4 года.

Почти «премиальному» УАЗу теперь полагается и новый шоурум. Дилер переехал на улицу Стебенева, 20 В. Это уже монобрендовый салон, где представлены только автомобили марки УАЗ.