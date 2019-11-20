ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

УАЗ с «автоматом» представили на белорусском рынке. Цена - от 33 180 рублей

20.11.2019 21:46 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Официальные продажи УАЗа «Патриот» с АКП стартовали на территории Беларуси еще 1 октября, но официальная премьера для клиентов и журналистов состоялась только вчера. УАЗовская новинка вызывает большой интерес у постоянных клиентов марки.


Фото: Андрей Барашко

УАЗ «Патриот» и «автомат» — долгожданный для фанатов марки союз. 2,7-литровый бензиновый двигатель состыкован с давно зарекомендовавшим себя агрегатом PUNCH Powerglide 6L50 французского производства. АКП с электронным управлением и режимом принудительного переключения передач обладает внушительным запасом прочности — пик по мощности и крутящему моменту составляют 320 л. с. и 500 Н·м соответственно, что с лихвой перекрывает возможности двигателя.

Обновленный мотор ZMZ Pro развивает 149,6 л.с. и 235 ньютон-метров крутящего момента. Силовой агрегат получил улучшенную систему охлаждения, а также новые опоры, заметно снижающие уровень шумов и вибраций.

По сравнению с УАЗом «Патриот» с механической трансмиссией версия с АКП отличается более скромным расходом топлива. Так, при движении по шоссе с постоянной скоростью 90 км/ч экономия достигает 2 литров на 100 км.

Белорусские журналисты во время презентации смогли оценить преимущества УАЗа «Патриот» с АКП. Ну, а мы сделали это еще во время первого тест-драйва в Баку. И остались довольны.

Обновленный автомобиль доступен по цене от 33 180 рублей. Всего будет предложено четыре варианта оснащения — «Оптимум», «Премиум», «Статус» и Edition I. Базовая комплектация включает две подушки безопасности, ABS с электронной системой распределения тормозных усилий, рулевую колонку с регулировкой по вылету и углу наклона, кондиционер, охлаждаемый перчаточный ящик, подогрев зеркал заднего вида и дополнительный отопитель салона.

Версию «Премиум» за 37 800 рублей отличают электронные системы стабилизации курсовой устойчивости, контроля торможения в повороте, помощи при старте на подъеме, климат- и круиз-контроль, сигнализация с дистанционным управлением центральным замком. Есть также регулировка водительского сиденья по высоте, атермальное остекление, подогревы ветрового стекла, передних и задних кресел, мультимедийный комплекс с семидюймовым сенсорным дисплеем, навигацией и шестью динамиками работает под управлением ОС Android.

Комплектация «Статус» (40 620 рублей) подразумевает кожаную отделку сидений, задний подлокотник с подстаканниками, регулировку поясничного подпора водительского кресла, камеру заднего вида с динамической разметкой, передние и задние парковочные датчики, 18-дюймовые легкосплавные колесные диски оригинального дизайна и рейлинги на крыше.


Фото: Андрей Барашко

Топовую позицию в прайс-листе (41 580 рублей) занимает флагманский вариант исполнения Edition I. Имиджевую составляющую внедорожника подчеркивают эксклюзивный цвет кузова «серый титан», передние кресла новой конструкции с выраженной боковой поддержкой, отделкой черной или коричневой перфорированной кожей и эффектным тиснением на спинках, а также текстильные салонные коврики с логотипом специальной серии. УАЗ «Патриот» Edition I выпущен ограниченным тиражом в 300 автомобилей, каждый из которых имеет уникальный порядковый номер на хромированной табличке возле селектора «автомата».

На все автомобили распространяется официальная гарантия производителя — 3 года или 100 тысяч километров пробега. Гарантия на автоматическую коробку передач составляет 4 года.

Почти «премиальному» УАЗу теперь полагается и новый шоурум. Дилер переехал на улицу Стебенева, 20 В. Это уже монобрендовый салон, где представлены только автомобили марки УАЗ.

 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минск начались поставки первых партий УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач. Автомобили уже доступны для покупки.
 
Новости дня
Новости разные
 
В КГК организованы горячие линии по вопросам функционирования школ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика