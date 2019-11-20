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Внимание! Гродно накрыла волна звонков от мошенников

20.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Они представляются сотрудниками банков и похищают деньги с карточек.

Звонки продолжаются до сих пор!  

В среду вечером в милицию стали поступать сообщения от граждан о массовом хищении денежных средств с банковых карт. До списания денег потерпевшим звонили люди, которые представлялись сотрудниками банков и просили сообщить личную информацию о карточке. Получив необходимые сведения, мошенники моментально совершали хищения. 

Милиция напоминает, что сотрудники банковских учреждений НИКОГДА не звонят по телефонам и не уточняют у клиентов информацию о их карточках.

Если вам поступил подобный звонок, не идите на поводу у мошенников — не сообщайте им НИКАКОЙ информации!

УВД Гродненского облисполкома
https://grodnonews.by/
 
 
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Они представляются сотрудниками банков и похищают деньги с карточек. Звонки продолжаются до сих пор!   В среду вечером в милицию стали поступать сообщения от...
 
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