Иван Жук: «Добиться результатов можно, соблюдая технологии и развивая хозяйство на инновационной основе». Интервью с первым заместителем председателя облисполкома

Источник материала: Вороновская газета

На этой неделе Сморгонь примет областной фестиваль-ярмарку тружеников села «Дажынкі-2019». К празднику принято подводить итоги работы всего АПК. Подробнее об этом в интервью «ГП» рассказал первый заместитель председателя облисполкома Иван Жук.

– Каковы основные результаты уборочной кампании на Гродненщине?

– Высокий профессионализм руководителей и специалистов, грамотная расстановка приоритетов, применение передовых технологий в производстве продукции земледелия позволили аграриям региона получить результаты лучше прошлогодних. Положительную роль сыграло определение оптимальной структуры посевных площадей, выполнение всей технологической цепочки возделывания, особенно в части химической защиты растений, применения минеральных и органических удобрений.

В нынешнем году хозяйствам области удалось намолотить в бункерном весе более одного миллиона 463 тысяч тонн зерновых, зернобобовых исо средней урожайностью 41,7 центнера с гектара.

По итогам жатвы прибавку валового сбора и урожайности зерна к уровню прошлого года получили все районы области. Неизменным лидером по валовому производству зерновых является Гродненский район, намолотивший более 257 тысяч тонн зерна (с кукурузой). Аграриями Щучинского района получено 135,4 тысячи тонн, Кореличского – 117,2, Волковысского – 101,7 тысячи тонн.

Наибольшая урожайность 71,8 центнера зерна (с кукурузой) с гектара получена в Гродненском районе. На втором месте по урожайности Кореличский район, где намолочено 55,7 центнера с гектара, в Берестовицком – 53,4 центнера с гектара, Зельвенском – 51,5.

Пример показали наши признанные авторитеты. В СПК «Свислочь», имени Деньщикова, «Гродненский», в, «Маяк-Заполье» Кореличского, СПУ «Протасовщина» Щучинского урожайность зерновых и зернобобовых культур превысила 70 центнеров с гектара. Опыт этих хозяйств показывает, что даже в зоне рискованного земледелия, какой является наша страна, можно добиться стабильных результатов, если точно соблюдать технологии и развивать хозяйство на инновационной основе.

– Зерновые – важный сегмент экономики АПК, но все же не единственный. Какой урожай рапса и других сельхозкультур получен в нынешнем году?

– Валовый сборв Гродненской области составил свыше 163 тысяч тонн при средней урожайности выше 29,9 центнера с гектара. Эта культура нужна нам не только для производства масла, но и как белковый корм для животных. В отдельных хозяйствах, таких как ГП «Олекшицы» Берестовицкого и СПК имени «Деньщикова», «Гродненский» Гродненского районов, урожайность данной культуры составила 49 и выше центнеров с гектара.

На протяжении многих лет радуют свекловоды области. В текущем году собрали более 1 миллиона 700 тысяч тонн при урожайности 537 центнеров с гектара. Результат вполне достойный, особенно если учесть, что на Гродненщине мы вырастили 35 процентов от всего объема сладкого корня, собранного в стране.

Высокую урожайность получили в СПК имени Деньщикова, «Нива 2003», ПК имени В.И. Кремко Гродненского района, достигших урожайности 880–915 центнеров с гектара. Бесспорным лидером в свеклосеянии является СПК «Свислочь», где получено свыше тысячи центнеров с гектара.

Неплохих урожаев достигла область и в картофелеводстве. Несмотря на уменьшение площадей, получено свыше 112 тысяч тонн клубней при средней урожайности 304 центнера с гектара. В ГП «Дотишки» и «Элит-Агро Больтиники» Вороновского района получено свыше 465 центнеров с гектара.

– Как известно, основная статья в доходах сельхозпредприятий – производство молока и мяса. Как сработала отрасль животноводства?

молока . Сортом «экстра» продано свыше 47 процентов, что на 2,7 процента выше прошлогоднего показателя. – Отрадно, что объемы производства этой продукции приросли и в нынешнем году. Так, за десять месяцев производство молока выросло на 4,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1044,1 тысячи тонн. Средний удой от коровы увеличился на 202 килограмма и достиг 4755 килограммов молока. Крайне важно, что не только растут объемы производства, но и повышается само качество реализуемого на перерабатывающих предприятиях. Сортом «экстра» продано свыше 47 процентов, что на 2,7 процента выше прошлогоднего показателя.





Приросло за январь-октябрь к уровню предыдущего года производство мяса крупного рогатого скота на 1,9 процента и птицы на 7,3 процента.

Лидером по продуктивности коров является СПК имени Деньщикова Гродненского района. В этом хозяйстве надоили от одной коровы по 8142 килограмма молока. Отличные результаты получены в СПК «Свислочь» Гродненского и СПК «Свитязянка-2003» Кореличского района – по 7851 и 7259 килограммов соответственно.

Преобразуется технологическая основа и других отраслей животноводства – мясного скотоводства, свиноводства, промышленного птицеводства, совершенствуется селекционно-племенная база. Основное производство мясных ресурсов сконцентрировано на 31 крупном свиноводческом комплексе и 16 комплексах по выращиванию и откорму крупного рогатого скота.

– Состояние дел в животноводстве во многом зависит от качества и количества кормов. Удалось ли хозяйствам заготовить корма в достаточном количестве?

– Определенный задел на будущий год получен в заготовке кормов. Всего на условную голову запасено свыше 35 центнеров кормовых единиц, в том числе кормов из трав свыше 26,9 центнера кормовых единиц. Лидерами по заготовке кормов являются Новогрудский, Кореличский, Зельвенский и Вороновский районы, которые заготовили свыше 30 центнеров кормовых единиц травяных кормов на условную голову.





Среди сельскохозяйственных организаций в этом важном деле преуспели СПК «Свислочь», ПК имени В.И. Кремко Гродненского, ОАО «Демброво» Щучинского районов.

– С какими результатами встречают праздник предприятия, перерабатывающие сельхозпродукцию?

– Нашими переработчиками, предприятиями сельхозтехники, комбинатами хлебопродуктов и Гроднохлебпромом в текущем периоде этого года произведено промышленной продукции на сумму 2,1 миллиарда рублей, в том числе экспорт составил более 345 миллионов долларов. Продукция поставляется в 43 страны мира. В текущем году на рынки 7 стран мы поставили продукцию впервые. Поступательно осваивается рынок Китая. За девять месяцев нынешнего года предприятиями нашего агропрома в КНР экспортировано товаров почти на 6,3 миллиона долларов.





– Сегодняшними успехами в АПК Гродненщина во многом обязана самоотверженному труду руководителей и специалистов, всех работников полей и ферм. Что бы вы хотели пожелать им в связи с праздником?

­– Дорогие коллеги – руководители и специалисты, механизаторы, полеводы, животноводы, работники перерабатывающей промышленности и сервисных служб! Примите сердечные поздравления с праздником.

Вырастить достойный урожай, сохранить его, произвести качественную востребованную продукцию – все эти задачи успешно решаются аграриями Гродненщины благодаря трудолюбию, хозяйскому отношению к земле, применению новых технологий. От вашего мастерства и добросовестного отношения к делу во многом зависит успешное развитие Гродненщины.

Спасибо вам за нелегкий, но такой благородный труд. Желаю высоких показателей в работе, исполнения намеченных планов, уверенности в завтрашнем дне, а также здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким