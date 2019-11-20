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Великобритания уничтожает свои деньги из-за отсрочки Brexit

20.11.2019 21:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Великобритании начали переплавлять памятные монеты, которые уже успели отчеканить в честь грядущего выхода страны из Евросоюза.

Как сообщает Bloomberg, в общей сложности выпущено порядка миллиона семигранных монет достоинством в 50 пенсов.

На монетах значилась дата — 31 октября 2019 года, но премьер-министр страны Борис Джонсон добился отсрочки Brexit до 31 января 2020 года. В монетном дворе не стали раскрывать стоимость создания и утилизации 50-пенсовиков.

О планах уничтожить деньги стало известно в конце октября. Ранее сообщалось, что Великобритания хотела выпустить памятную монету и к первой запланированной дате выхода — 29 марта 2019 года. В казначействе подтвердили, что не откажутся от идеи и к следующему сроку.
 
 
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В Великобритании начали переплавлять памятные монеты, которые уже успели отчеканить в честь грядущего выхода страны из Евросоюза.
 
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