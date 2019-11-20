Великобритания уничтожает свои деньги из-за отсрочки Brexit

Bloomberg , в общей сложности выпущено порядка миллиона семигранных монет достоинством в 50 пенсов. Как сообщает, в общей сложности выпущено порядка миллиона семигранных монет достоинством в 50 пенсов.





На монетах значилась дата — 31 октября 2019 года, но премьер-министр страны Борис Джонсон добился отсрочки Brexit до 31 января 2020 года. В монетном дворе не стали раскрывать стоимость создания и утилизации 50-пенсовиков.





О планах уничтожить деньги стало известно в конце октября. Ранее сообщалось, что Великобритания хотела выпустить памятную монету и к первой запланированной дате выхода — 29 марта 2019 года. В казначействе подтвердили, что не откажутся от идеи и к следующему сроку.