В Конгрессе США рассказали о российской гибридной угрозе для Беларуси

20 ноября в Хельсинкской комиссии США прошли слушания, посвященные российскому влиянию и пропаганде в Беларуси. На мероприятии выступили Софья Орлоски, руководитель программ по Евразии Freedom House, Франак Вячорка, медиа-аналитик в U.S. Agency for Global Media, Брайан Уитмор, директор программы исследования России Центра анализа европейской политики (CEPA), и Андрей Елисеев, руководитель мониторинговой группы iSANS.





Андрей Елисеев рассказал о возросшем российском давлении на Беларусь с целью превратить нашу страну в часть СССР 2.0 и принудить к более глубокой интеграции в рамках Союзного государства. «Ради достижения этой цели Кремль прилагает политическое, экономическое и пропагандистское давление на беларусские власти и беларусское общество. Он видит Беларусь неотъемлемой частью так называемого русского мира», – отметил Елисеев.





Эксперт отметил уязвимость Беларуси перед влиянием Кремля не только из-за глубоких связей между элитами двух стран, но и из-за недальновидной политики беларусских властей, направленной против беларусского языка, независимым СМИ и гражданского общества.





Елисеев обратил внимание на кампании по пропаганде и дезинформации, которые Россия проводит онлайн-пространстве. Если раньше основной целью таких кампаний была Украина, то сейчас регулярной темой стала Беларусь.





«В интернете появился десяток новых СМИ, распространяющих дезинформацию и полностью посвященных событиям в Беларуси. В их публикациях используется агрессивная, шовинистическая риторика, иногда открыто ставятся под сомнение существование самостоятельного беларусского народа и языка, дискредитируется и искажается история Беларуси», – заявил Елисеев.









«Из-за безответственной государственной политики в медиасфере большая часть беларусского населения буквально живет в российском медиапространстве», – заявил эксперт.





Этому способствует и политика международных медиакорпораций, которые не выделают Беларусь как отдельный регион в своих рекомендательных новостных сервисах. В результате пользователи, выбирающие регион «Беларусь», все равно видят в новостных лентах новости российских СМИ.



