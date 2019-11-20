ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стрижак: То, что сейчас происходит в Беларуси, говорит о большом озлоблении людей

20.11.2019 21:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Правозащитник – о «выбивании» зарплаты молотком.

На днях Байнет впечатлила новость о том, что двое минчан в буквальном смысле «выбивали» себе зарплату у начальника.

По информации ГУВД, работник одной из минских фирм подсел к директору в его автомобиль, «извлек молоток и стал наносить удары по коленной чашечке мужчины, а после забрал 350 рублей».

Позже задержания милицией, мужчины объяснили, что причиной их поступка послужили «неприязненные отношения из-за невыплаты заработной платы».

– Этот случай единичный, но симптоматичный, – прокомментировал ситуацию «Салідарнасці» правозащитник и член Совета профсоюза РЭП Андрей Стрижак. – В нашей практике было много случаев, когда через суды нам удавалось отстоять право работников на выплату зарплаты, но впоследствии оказывалось, что предприятия просто не имели средств, чтобы их выплатить.

В итоге эти долги зависают и очень долго не выплачиваются – и люди теряют деньги. А учитывая традиции белорусских девальваций, то теряют иногда очень сильно. Это может объяснять такую реакцию со стороны рабочих. Люди, доведенные до отчаяния, могут пойти даже на преступление. И это очень тревожный сигнал.


Тот факт, что часть людей на форумах поддержала такое радикальное решение проблемы с выплатой зарплаты, беспокоит собеседника «Салідарнасці».

– Это меня пугает больше всего, потому что в цивилизованном обществе такой случай был бы вопиющим и вряд ли кем-то поддержан. А то, что сейчас происходит в Беларуси, говорит о большом озлоблении людей. И ситуация осложняется тем, что люди имеют все меньше денег, чтобы содержать себя.

Вот они и ищут тех, кто в этом виноват. И самые близкий объект для ненависти – это работодатель. Люди не хотят разбираться в хитросплетениях экономики, видеть, что это власть создала такую ситуацию, когда многие предприятия становятся банкротами. И что все надо менять на глобальном уровне.

Я не говорю, что начальство во всем и всегда право. Но если в обществе появляется запрос на насилие, то это очень серьезный звонок для нас всех, – предупреждает Андрей Стрижак.
 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске назвали предпринимателей года. Подводим итоги форума
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика