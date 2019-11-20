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В Великобритании разочарованы итогами белорусских выборов

20.11.2019 21:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Великобритании разочарованы итогами выборов. Об этом говорится в заявлении МИД этой страны.

Официальный Лондон напомнил властям Беларуси оценку миссии ОБСЕ, согласно которой "парламентские выборы... не соответствовали международным демократическим стандартам". Великобритания призывает официальный Минск работать над ликвидацией проблем, выявленных в ходе выборов в Палату представителей, "укреплять демократию в Беларуси", передает "Еврорадио".

Французская сторона, комментируя итоги выборов, отметила отсутствие в парламенте оппозиции. Париж напомнил властям Беларуси, что "улучшение ситуации с правами человека и демократическими свободами в Беларуси является основным фактором развития наших двусторонних отношений и углублением отношений между Беларусью и Европейским союзом".


ОБСЕ не признала выборы в Палату представителей соответствующими международным стандартам, а внешнеполитическая служба ЕС заявила, что наша страна упустила возможность провести выборы по международным стандартам. Госдепартамент США считает, что к выборам в Беларуси "есть серьезные вопросы".
 
Теги: Минск
 
 
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В Великобритании разочарованы итогами выборов. Об этом говорится в заявлении МИД этой страны.
 
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