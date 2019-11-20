В МНС Беларуси не увидели необходимости в общей с Россией налоговой системе

РБК после заседания Координационного совета руководителей налоговых служб государств СНГ. Создание единой системы налогового администрирования России и Беларуси обсуждалось в рамках программы экономической интеграции двух стран, рассказала Селицкаяпосле заседания Координационного совета руководителей налоговых служб государств СНГ.





19 ноября премьеры России и Беларуси семь часов обсуждали программу экономической интеграции. Не удалось согласовать десять из 31 «дорожной карты» по различным отраслям. Споры вновь вызвали требования Минска по компенсации налогового маневра и по ценам на энергоносители. Планируется, что 8 декабря в Москве — в день 20-летия подписания Союзного договора — президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко торжественно утвердят итоговый план интеграции.





В рамках программы интеграции, в частности, обсуждается разработка единого Налогового кодекса, сообщал в интервью РБК министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.





Как пояснила РБК замминистра по налогам и сборам Беларуси, налогового администрирования касаются две «дорожные карты», работу над которыми ведут министерства финансов двух стран.









«До вчерашнего дня у нас не были согласованы вопросы по налоговому администрированию», — уточнила она. Обсуждалось создание единой системы налогового администрирования двух стран. «На мой взгляд, это не совсем нужно, потому что изначально мы вели речь об интегрированной системе налогового администрирования. Потому что на территории двух стран уже созданы автоматические информационные системы. И говорить о том, что сегодня кто-то должен все перестроить и взять за основу систему другого государства, на мой взгляд, не совсем правильно. Потому что вложены средства бюджета, налогоплательщиков, системы работают, дают эффект», — сказала Селицкая.





«Взять и все поменять — смысла нет, когда мы видим эффект от того, что мы внедрили. Поэтому, на наш взгляд, нам просто-напросто нужна еще раз переговорная площадка, где мы могли бы найти точки соприкосновения по этим вопросам», — заявила замминистра Беларуси.





При этом Беларусь перенимает опыт России по цифровизации налогового администрирования, ранее отметила Селицкая на брифинге для СМИ.





«Сегодня столько всего сделано в РФ, чтобы вообще не видеть налогоплательщика. Мы хотим понять, как эти электронные технологии можно применять в своей контрольной работе, — заявила она. — Получая огромные массивы информации, мы должны научиться обрабатывать их, чтобы уходить от деклараций и традиционных форм контроля».