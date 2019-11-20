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Главный тренер боксеров: Ребята получают по 900 рублей — огромные деньги
Источник материала: Партизан
Главный тренер национальной сборной по боксу Валерий Корнилов рассказал об обязательствах боксеров, которые будут бороться за попадание на Олимпиаду в Токио-2020. Его слова прозвучали в передаче "Спорт-кадр" на телеканале "Беларусь 5".
"Все наши боксеры — граждане республики Беларусь. Они тренируются здесь, получают 900 рублей зарплаты. В общем, это большие деньги, если сказать нашему рабочему с Тракторного завода. Или с тонкосуконного. Или с Могилевского химволокна. Это огромные деньги, и эти суммы они обязаны отрабатывать", - цитирует
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Главный тренер национальной сборной по боксу Валерий Корнилов рассказал об обязательствах боксеров, которые будут бороться за попадание на Олимпиаду в Токио-2020....
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