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Сотрудница столовой в Стайках: Арямнов — хороший парень, всегда благодарит, добавку просит

20.11.2019 20:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудница столовой в спорткомплексе "Стайки" для программы "Спорт-кадр" и телеканала "Беларусь 5" рассказала о том, как ведет себя при приеме пищи и чуть после олимпийский чемпион Андрей Арямнов.

- Едят все. Едят разное. Салаты очень разнообразные. Много овощей, капусты квашеной, огурчики.

- А Андрюша Арямнов заходит в столовую?

- Ой, конечно! Очень хороший парень, дай ему бог здоровья. Он нас никто не обходит. Всегда зайдет и поблагодарит.

- Добавки часто просит?

- Просит. И макароны просит, и мясо.
 
 
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Сотрудница столовой в спорткомплексе "Стайки" для программы "Спорт-кадр" и телеканала "Беларусь 5" рассказала о том, как ведет себя при приеме пищи и чуть после...
 
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