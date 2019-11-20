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«Юность» разгромно проиграла «Ред Буллу» в Лиге чемпионов. Не обошлось без массовой драки

21.11.2019 00:56 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минская «Юность» завершила выступление в хоккейной Лиге чемпионов проиграв мюнхенскому «Ред Буллу» и во втором матче 1/8 финала — 0:6 (0:0, 0:1, 0:5).


Фото: TUT.BY

Минчане проиграли дома 2:3, оставив шансы на общий успех. Увы, вторая игра прошла с ощутимым преимуществом «Ред Булла». Долгое время хозяева не смогли открыть счет, но все-таки отличились на 36-й минуте, причем Бондарчук забросил в меньшинстве.

Во втором периоде «Юность» погубили удаления, при этом в некоторых эпизодах решения рефери были довольно спорными.

После того, как Сангинетти сделал счет 2:0, игра минчан окончательно развалилась. Бурк, Петерка и Шютц довели преимущество до крупного, причем после пятого гола у игроков «Юности» не выдержали нервы. В момент голевой атаки вратарь гостей Игорь Брикун не стал отбивать шайбу, просто влетев в соперника. Началась массовая драка, по итогам которой штрафы получили Гайнетдинов, К. Брикун, Бойл и Мауэр.

Игоря Брикуна заменил Ян Шелепнев, но и он пропустил еще одну шайбу, автором которой стал Циттербарт — 6:0.

 
 
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Минская «Юность» завершила выступление в Лиге чемпионов проиграв мюнхенскому «Ред Буллу» и во втором матче 1/8 финала - 0:6 (0:0, 0:1, 0:5).
 
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