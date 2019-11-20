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Билли Айлиш получила шесть номинаций на «Грэмми»

21.11.2019 00:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Национальная академия искусства и техники грамзаписи США объявила список номинантов на премию «Грэмми».


Фото: billieeilish / Instagram

Больше всех номинаций — восемь — получила американская певица Лиззо. Рэпер Lil Nas X и Билли Айлиш представлены в шести категориях, Ариана Гранде — в пяти.

Альбомы Лиззо, Lil Nas X, Айлиш и Гранде вошли в число претендентов на награду «Альбом года» наряду с новыми пластинками Bon Iver, Ланы Дель Рей, H.E.R. и Vampire Weekend.

В номинации «Лучшая песня года» представлены «Bad Guy» Билли Айлиш, «Lover» Тейлор Свифт, «Norman F***ing Rockwell» Ланы Дель Рей, «Always Remember Us This Way» Леди Гаги, «Bring My Flowers Now» Тани Такер, «Hard Place» певицы H.E.R., «Someone You Loved» Льюиса Капальди и «Truth Hurts» Лиззо.

Как обращает внимание The New York Times, список номинантов в этом году продолжает начавшийся в последние годы тренд награждения молодых исполнителей. До этого организаторов «Грэмми» много лет упрекали в том, что главные награды регулярно достаются неактуальным ветеранам поп- и рок-сцены.

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Национальная академия искусства и техники грамзаписи США объявила список номинантов на премию «Грэмми».
 
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