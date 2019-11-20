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Родителям выдали неправильные анализы ребёнка. Как такое возможно, удивляются они?

21.11.2019 06:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Здоровье детей - это серьёзно, и родители никогда не экономят на подобных вещах, стараясь обеспечить своих детей самым лучшим. Это нормально, и в стране довольно много частных медцентров, в которых всегда можно быстро и качественно сделать необходимые анализы и пройти профессиональное обследование. Впрочем, всегда нужно проверять данные, бывают и "сбои". Эта история произошла в одном из медцентров нашего города, вот как её рассказал нам отец:

Родителям выдали неправильные анализы ребёнка. Как такое возможно, удивляются они?

самые первые данные, из которых следует, что у нас всё плохо, может быть, даже онкология

Решили сдать анализы, чтобы убедиться, что все хорошо с детьми. После обеда получили результаты и поехали к врачам на расшифровку. После чего жена мне звонит и говорит, что у сына ужасные анализы и необходима срочная госпитализация в отделение гематологии. Я срочно срываюсь с работы, отменяю все командировки и встречи, включая поездку в Минск по работе.

Бросаем всё и едем домой собирать вещи, чтобы направиться в больницу. Благо, я вспоминаю, что где-то года два назад нам присылали неверные данные по анализам, и прошу перепроверить девушку по телефону, но в ответ получаю заверения, что действительно анализы верные и соответствуют тому, что они прислали. Лаборатория у них своя, и мол, всё точно.

Я настаиваю и прошу прошу пойти в эту лабораторию и уточнить, взять распечатку с аппарата, который производит анализы крови. Через некоторое время получаю на свой номер по вайберу некие анализы, в которых совершенно другие данные.

Решаю приехать к ним и забрать у администратора бумагу из лаборатории, а там оказываются вообще третьи данные, которые, к счастью, не подтверждают плохие опасения.

Родителям выдали неправильные анализы ребёнка. Как такое возможно, удивляются они?

Скриншот - что они мне прислали по вайберу, то есть это похоже вообще чужие данные

Родителям выдали неправильные анализы ребёнка. Как такое возможно, удивляются они?

Это уже похоже на правду, но будем перепроверять

Завтра поедем и пересдадим анализы крови в совершенно другой медцентр, так как я не уверен, что эти вообще компетентны. Также будем писать жалобу в Минздрав, так как я считаю, что у нас закончился данный инцидент удачно, но ведь люди доверяют данному медицинскому центру себя и своих детей, и я бы рекомендовал перепроверять анализы, сделанные там, в других центрах.

 
Теги: Минск
 
 
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  Здоровье детей - это серьёзно, и родители никогда не экономят на подобных вещах, стараясь обеспечить своих детей самым лучшим. Это нормально, и в стране довольно...
 
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