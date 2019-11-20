Родителям выдали неправильные анализы ребёнка. Как такое возможно, удивляются они?

Источник материала: Виртуальный Брест

Здоровье детей - это серьёзно, и родители никогда не экономят на подобных вещах, стараясь обеспечить своих детей самым лучшим. Это нормально, и в стране довольно много частных медцентров, в которых всегда можно быстро и качественно сделать необходимые анализы и пройти профессиональное обследование. Впрочем, всегда нужно проверять данные, бывают и "сбои". Эта история произошла в одном из медцентров нашего города, вот как её рассказал нам отец:





самые первые данные, из которых следует, что у нас всё плохо, может быть, даже онкология

Решили сдать анализы, чтобы убедиться, что все хорошо с детьми. После обеда получили результаты и поехали к врачам на расшифровку. После чего жена мне звонит и говорит, что у сына ужасные анализы и необходима срочная госпитализация в отделение гематологии. Я срочно срываюсь с работы, отменяю все командировки и встречи, включая поездку в Минск по работе. Бросаем всё и едем домой собирать вещи, чтобы направиться в больницу. Благо, я вспоминаю, что где-то года два назад нам присылали неверные данные по анализам, и прошу перепроверить девушку по телефону, но в ответ получаю заверения, что действительно анализы верные и соответствуют тому, что они прислали. Лаборатория у них своя, и мол, всё точно. Я настаиваю и прошу прошу пойти в эту лабораторию и уточнить, взять распечатку с аппарата, который производит анализы крови. Через некоторое время получаю на свой номер по вайберу некие анализы, в которых совершенно другие данные. Решаю приехать к ним и забрать у администратора бумагу из лаборатории, а там оказываются вообще третьи данные, которые, к счастью, не подтверждают плохие опасения.





Скриншот - что они мне прислали по вайберу, то есть это похоже вообще чужие данные





Это уже похоже на правду, но будем перепроверять