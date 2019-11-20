В Выставочном зале ООКЦ на улице Советской открылась экспозиция «Родныя берагi»

Источник материала: Виртуальный Брест

20 ноября 2019 года в Выставочном зале ООКЦ на Советской открылась экспозиция «Родныя берагi». Свой 70-летний юбилей художник из Дрогичина Михаил Алексеевич Майбородин отметил персональной выставкой, которая рассказывает о ставших родными местах Беларуси.





Михаил Алексеевич родился в 1949 году в деревне Вишневка Палласовского района Волгоградской области и в 1967 году переехал в Дрогичин. Художественное образование получил в народном университете искусств им. Н. К. Крупской, повышал квалификацию в мастерских Академии искусств. Авторские полотна стали украшением частных коллекций и выставочных фондов Университета искусств Москвы и управления культуры Бреста.





Майбородин грустит о превращенных в дачи деревнях, заброшенных и забытых большую часть календарного года. И старается сохранить и передать будущим поколениям их уходящую красоту.