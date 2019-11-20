ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Выставочном зале ООКЦ на улице Советской открылась экспозиция «Родныя берагi»

21.11.2019 06:24 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

20 ноября 2019 года в Выставочном зале ООКЦ на Советской открылась экспозиция «Родныя берагi». Свой 70-летний юбилей художник из Дрогичина Михаил Алексеевич Майбородин отметил персональной выставкой, которая рассказывает о ставших родными местах Беларуси.

В Выставочном зале ООКЦ на улице Советской открылась экспозиция «Родныя берагi»

Михаил Алексеевич родился в 1949 году в деревне Вишневка Палласовского района Волгоградской области и в 1967 году переехал в Дрогичин. Художественное образование получил в народном университете искусств им. Н. К. Крупской, повышал квалификацию в мастерских Академии искусств. Авторские полотна стали украшением частных коллекций и выставочных фондов Университета искусств Москвы и управления культуры Бреста.

В Выставочном зале ООКЦ на улице Советской открылась экспозиция «Родныя берагi»

Майбородин грустит о превращенных в дачи деревнях, заброшенных и забытых большую часть календарного года. И старается сохранить и передать будущим поколениям их уходящую красоту.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  20 ноября 2019 года в Выставочном зале ООКЦ на Советской открылась экспозиция «Родныя берагi». Свой 70-летний юбилей художник из Дрогичина Михаил Алексеевич...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Юность» разгромно проиграла «Ред Буллу» в Лиге чемпионов. Не обошлось без массовой драки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика