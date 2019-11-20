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Cтартовал XVIII турнир по волейболу памяти Героя Беларуси В.Н.Карвата

21.11.2019 06:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

19 ноября 2019 года стартовал XVIII турнир по волейболу памяти Героя Беларуси В.Н.Карвата среди учащейся и рабочей молодежи Ленинского района г. Бреста.

Cтартовал XVIII турнир по волейболу памяти Героя Беларуси В.Н.Карвата

Организаторы турнира:

- администрация Ленинского района г. Бреста;

- Ленинская районная организация ОО "БРСМ" г. Бреста.

Cтартовал XVIII турнир по волейболу памяти Героя Беларуси В.Н.Карвата

Прошел 1-й игровой день турнира. Все коллективы показали командный дух и волю к победе, были споры и классные игровые моменты. За это мы и любим волейбол.
Впервые принимают участие в турнире:
- Брестский филиал РУП "Белпочта";
- Брестский филиал РУП "Белтелеком";
- ГУ "Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии";

- КПУП "Брестский мусороперерабатывающий завод".

Итоги первого дня:
1. КПУП "БМПЗ" 2-1 ОАО "Продтовары" (1 партия 18-25; 2 партия 25-17; 3 партия 18-16).
2. БрЗЦГиЭ 0-2 РОВД Ленинского района г. Бреста (1 партия 4-25; 2 партия 13-25).
3. "Молодежь Бреста" (БРСМ) 2-0 КУП "Брестгорремстройтрест" (1 партия 25-6; 2 партия 25-7).
4. "Молодежь Бреста" (БРСМ) 2-0 РУП "Белпочта" (1 партия 25-10; 2 партия 25-16).

Организаторы турнира благодарят команды за первый день игры и желают успехов в дальнейших играх турнира.

 
Теги: Брест
 
 
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  19 ноября 2019 года стартовал XVIII турнир по волейболу памяти Героя Беларуси В.Н.Карвата среди учащейся и рабочей молодежи Ленинского района г. Бреста. Организаторы ...
 
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