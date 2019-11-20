Cтартовал XVIII турнир по волейболу памяти Героя Беларуси В.Н.Карвата

Источник материала: Виртуальный Брест

19 ноября 2019 года стартовал XVIII турнир по волейболу памяти Героя Беларуси В.Н.Карвата среди учащейся и рабочей молодежи Ленинского района г. Бреста.





Организаторы турнира:

- администрация Ленинского района г. Бреста;

- Ленинская районная организация ОО "БРСМ" г. Бреста.





Прошел 1-й игровой день турнира. Все коллективы показали командный дух и волю к победе, были споры и классные игровые моменты. За это мы и любим волейбол.

Впервые принимают участие в турнире:

- Брестский филиал РУП "Белпочта";

- Брестский филиал РУП "Белтелеком";

- ГУ "Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии";

- КПУП "Брестский мусороперерабатывающий завод".



Итоги первого дня:

1. КПУП "БМПЗ" 2-1 ОАО "Продтовары" (1 партия 18-25; 2 партия 25-17; 3 партия 18-16).

2. БрЗЦГиЭ 0-2 РОВД Ленинского района г. Бреста (1 партия 4-25; 2 партия 13-25).

3. "Молодежь Бреста" (БРСМ) 2-0 КУП "Брестгорремстройтрест" (1 партия 25-6; 2 партия 25-7).

4. "Молодежь Бреста" (БРСМ) 2-0 РУП "Белпочта" (1 партия 25-10; 2 партия 25-16).



Организаторы турнира благодарят команды за первый день игры и желают успехов в дальнейших играх турнира.