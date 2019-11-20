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Cтартовал XVIII турнир по волейболу памяти Героя Беларуси В.Н.Карвата
21.11.2019 06:24 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
19 ноября 2019 года стартовал XVIII турнир по волейболу памяти Героя Беларуси В.Н.Карвата среди учащейся и рабочей молодежи Ленинского района г. Бреста.
Организаторы турнира:
- администрация Ленинского района г. Бреста;
- Ленинская районная организация ОО "БРСМ" г. Бреста.
Прошел 1-й игровой день турнира. Все коллективы показали командный дух и волю к победе, были споры и классные игровые моменты. За это мы и любим волейбол.
- КПУП "Брестский мусороперерабатывающий завод".
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19 ноября 2019 года стартовал XVIII турнир по волейболу памяти Героя Беларуси В.Н.Карвата среди учащейся и рабочей молодежи Ленинского района г. Бреста. Организаторы ...
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