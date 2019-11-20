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Водители соорганизовались в группу, чтобы доказать некорректную работу камеры скорости

21.11.2019 06:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Из нескольких источников стало известно, что в Кобрине собралась инициативная группа, желающая отстоять права водителей города и шоферов организаций. Проблема, по мнению жителей города, в одной камере, установленной на ул. Дружбы. Горожане считают, что радар завышает показания на 16—18 км/ч. В СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» уверяют: нет оснований полагать, что устройство работает со сбоями.

Водители соорганизовались в группу, чтобы доказать некорректную работу камеры скорости

Василий представился как водитель автопарка №11, на балансе которого находятся автобусы и грузовики: «Полгорода получает нарушения за превышения скорости (письма счастья) в одном месте — на ул. Дружбы. Почему-то особенно много писем — в адрес водителей грузовиков. Все они приходят на адрес организаций, в том числе государственных, потом туда вызывают самих шоферов на разбор. Если говорить конкретно про мой случай: на автомобиле, на котором я работаю, установлена GPS-навигация. Данные показали, что за весь тот день, когда было зафиксировано нарушение, я не превысил 57 км/ч. А радар показал 78 км/ч. К коллегам пришло письмо, что превысил скорость грейдер, у которого максимум — около 40 км/ч».

У кобринчанина Олега — та же проблема: «Таких водителей, жалующихся на работу камеры на ул. Дружбы, уже больше сотни. Мы создали инициативную группу, чтобы отстоять свои права. Насколько мне известно, устройство зафиксировало массу нарушений с 12 по 22 октября. Среднее превышение — от 16 до 18 км/ч. Вчера встречались с сотрудниками ГАИ, те сказали, что бессильны в данной ситуации. С их стороны был отправлен запрос в СЗАО „Безопасные дороги Беларуси“, там, по их словам, ответили, что с устройством все в порядке. При этом мы считаем: камера явно завышала показатели. Косвенно об этом говорит и тот факт, что она находится в 200 метрах от перекрестка. А штрафы пришли на лесхоз, ЖКХ и другие организации. Сложно представить, чтобы лесовоз или фронтальный погрузчик подъезжали бы к перекрестку на 78 км/ч. В данный момент наша группа собирает все постановления (или копии) по всем организациям и водителям. Череда штрафов закончилась 22 октября, в день, когда, по нашим данным, в Кобрин приехали сотрудники СЗАО для проверки оборудования. Некоторые владельцы легковушек говорили нам, что, узнав о проблеме, стали объезжать ул. Дружбы, так как есть альтернативный маршрут. Но грузовики по другим улицам не проедут, потому-то большинство писем пришло именно на организации».

В нашем распоряжении оказался официальный ответ из СЗАО «Безопасные дороги Беларуси». Специалисты подтверждают факт роста числа обращений. Однако заверяют: основания полагать, что фоторадар работает некорректно или со сбоями, отсутствуют. «Доводы в части некорректной работы устройства не нашли подтверждения», — говорится в ответе на жалобу.

Водители соорганизовались в группу, чтобы доказать некорректную работу камеры скорости

По словам Олега, некоторые автовладельцы намерены воспользоваться советом, указанном в конце письма, и обратиться в суд.

 
 
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  Из нескольких источников стало известно, что в Кобрине собралась инициативная группа, желающая отстоять права водителей города и шоферов организаций. Проблема,...
 
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