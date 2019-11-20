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Украинский тренер Юрий ВЕРНИДУБ возглавил солигорский ФК«Шахтер».
21.11.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
5 ноября 2019 10:25 1821
Украинский тренер Юрий ВЕРНИДУБ возглавил солигорский ФК«Шахтер».
Сегодня на УТБ «Жемчужина» в качестве главного тренера команде представлен Юрий Вернидуб, а также его помощники – Валерий Михайленко, Александр Ногин и Игорь Фокин.
Отметим, в связи с процедурой получения разрешения на работу в Беларуси Юрий Вернидуб не может быть заявлен на матч ближайшего тура высшей лиги. Исполнять обязанности главного тренера в матче со «Славией» будет Сергей Никифоренко.
ИСТОЧНИК: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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5 ноября 2019 10:25 1821 Украинский тренер Юрий ВЕРНИДУБ возглавил...
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