Украинский тренер Юрий ВЕРНИДУБ возглавил солигорский ФК«Шахтер».

Отметим, в связи с процедурой получения разрешения на работу в Беларуси Юрий Вернидуб не может быть заявлен на матч ближайшего тура высшей лиги. Исполнять обязанности главного тренера в матче со «Славией» будет Сергей Никифоренко.



СПРАВКА



Юрий Вернидуб родился 22 января 1966 в Житомире (Украина).



Дебютировал в профессиональном футболе во второй лиге СССР – в житомирском «Спартаке» в 1983 году. Играл за такие команды как «Колос» (Никополь, СССР, Д2), «Прикарпатье» (СССР, Д3), «Металлург» (Запорожье, СССР, Д2 и Д1 / Украина, Д1), «Кеминцер» (Германия, Д2), «Торпедо» (Запорожье, Украина, Д1). Завершил игровую карьеру Юрий Николаевич в «Зените» (Россия, Д1), с которым удалось выиграть Кубок России 1998/99.



В 2001 году Юрий Вернидуб начал свой тренерский путь в штабе Мирона Маркевича в запорожском «Металлурге». Самостоятельно стал работать в «Заре» в 2011-м. В должности главного тренера луганской команды Юрий Николаевич выходил в финал Кубка Украины (2015/16), становился бронзовым призером украинской премьер-лиги (2016/17), дважды участвовал в групповом этапе Лиги Европы УЕФА (2016/17, 2017/18).



Юрий Вернидуб был два раза признан тренером года в Украине (2016, 2018).

