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Украинский тренер Юрий ВЕРНИДУБ возглавил солигорский ФК«Шахтер».

21.11.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


5 ноября 2019 10:25 1821

Украинский тренер Юрий ВЕРНИДУБ возглавил солигорский ФК«Шахтер».

Автор: Эдуард Кидяев.

Сегодня на УТБ «Жемчужина» в качестве главного тренера команде представлен Юрий Вернидуб, а также его помощники – Валерий Михайленко, Александр Ногин и Игорь Фокин.

Украинский тренер Юрий ВЕРНИДУБ возглавил солигорский ФК«Шахтер».

Отметим, в связи с процедурой получения разрешения на работу в Беларуси Юрий Вернидуб не может быть заявлен на матч ближайшего тура высшей лиги. Исполнять обязанности главного тренера в матче со «Славией» будет Сергей Никифоренко.

СПРАВКА

Юрий Вернидуб родился 22 января 1966 в Житомире (Украина).

Дебютировал в профессиональном футболе во второй лиге СССР – в житомирском «Спартаке» в 1983 году. Играл за такие команды как «Колос» (Никополь, СССР, Д2), «Прикарпатье» (СССР, Д3), «Металлург» (Запорожье, СССР, Д2 и Д1 / Украина, Д1), «Кеминцер» (Германия, Д2), «Торпедо» (Запорожье, Украина, Д1). Завершил игровую карьеру Юрий Николаевич в «Зените» (Россия, Д1), с которым удалось выиграть Кубок России 1998/99.

В 2001 году Юрий Вернидуб начал свой тренерский путь в штабе Мирона Маркевича в запорожском «Металлурге». Самостоятельно стал работать в «Заре» в 2011-м. В должности главного тренера луганской команды Юрий Николаевич выходил в финал Кубка Украины (2015/16), становился бронзовым призером украинской премьер-лиги (2016/17), дважды участвовал в групповом этапе Лиги Европы УЕФА (2016/17, 2017/18).

Юрий Вернидуб был два раза признан тренером года в Украине (2016, 2018).

Украинский тренер Юрий ВЕРНИДУБ возглавил солигорский ФК«Шахтер».

ИСТОЧНИК: сайт ФК «ШАХТЕР».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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5 ноября 2019 10:25 1821 Украинский тренер Юрий ВЕРНИДУБ возглавил...
 
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