ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Ташуев и его тренерский штаб покидают ФК «ШАХТЕР».

21.11.2019 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Soligorsk News


4 ноября 2019 13:36 753

Сергей Ташуев и его тренерский штаб покидают ФК "ШАХТЕР".

Автор: Эдуард Кидяев.

Сегодня на УТБ «Жемчужина» состоялась встреча руководства клуба с тренерским штабом главной команды. По ее итогам, принято решение о прекращении сотрудничества с тренерским составом во главе с Сергеем Ташуевым по соглашению сторон.

Сергей Ташуев и его тренерский штаб покидают ФК «ШАХТЕР».

Футбольный клуб «Шахтер» благодарит Сергея Абуезидовича и весь тренерский штаб за проделанную работу и желает удачи в дальнейшей карьере.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Никифоренко. Он и его тренерский штаб будут готовить команду к матчу со «Славией».

Сергей Ташуев и его тренерский штаб покидают ФК «ШАХТЕР».

ИСТОЧНИК: сайт ФК «ШАХТЕР».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
4 ноября 2019 13:36 753 Сергей Ташуев и его тренерский штаб покидают ФК...
 
Новости дня
Новости разные
 
Водители соорганизовались в группу, чтобы доказать некорректную работу камеры скорости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика