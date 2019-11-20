Сергей Ташуев и его тренерский штаб покидают ФК «ШАХТЕР».

Сегодня на УТБ «Жемчужина» состоялась встреча руководства клуба с тренерским штабом главной команды. По ее итогам, принято решение о прекращении сотрудничества с тренерским составом во главе с Сергеем Ташуевым по соглашению сторон.

Футбольный клуб «Шахтер» благодарит Сергея Абуезидовича и весь тренерский штаб за проделанную работу и желает удачи в дальнейшей карьере.



Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Никифоренко. Он и его тренерский штаб будут готовить команду к матчу со «Славией».

