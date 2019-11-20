|
Сергей Ташуев и его тренерский штаб покидают ФК «ШАХТЕР».
21.11.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
4 ноября 2019 13:36 753
Сергей Ташуев и его тренерский штаб покидают ФК "ШАХТЕР".
Сегодня на УТБ «Жемчужина» состоялась встреча руководства клуба с тренерским штабом главной команды. По ее итогам, принято решение о прекращении сотрудничества с тренерским составом во главе с Сергеем Ташуевым по соглашению сторон.
Футбольный клуб «Шахтер» благодарит Сергея Абуезидовича и весь тренерский штаб за проделанную работу и желает удачи в дальнейшей карьере.
ИСТОЧНИК: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
4 ноября 2019 13:36 753 Сергей Ташуев и его тренерский штаб покидают ФК...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)