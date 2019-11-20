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Запуск первого блока БелАЭС ожидается в начале 2020 года
21.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Так называемый физический пуск первого энергоблока Белорусской атомной станции запланирован на первый квартал 2020 года. Об этом сегодня заявил заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк, передает телеканал «МИР 24».
По его словам, готовность первого энергоблока - 97%. Строительные работы практически завершены. Остались благоустроить территорию и провести отделку помещений. На станции уже проводят предпусковые операции.
На втором энергоблоке сейчас параллельно со строительными работами проводится монтаж основного технологического оборудования.
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По словам заместителя министра энергетики Беларуси Михаила Михадюка, готовность энергоблока – 97%.
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