Запуск первого блока БелАЭС ожидается в начале 2020 года

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Так называемый физический пуск первого энергоблока Белорусской атомной станции запланирован на первый квартал 2020 года. Об этом сегодня заявил заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк, передает телеканал «МИР 24».

По его словам, готовность первого энергоблока - 97%. Строительные работы практически завершены. Остались благоустроить территорию и провести отделку помещений. На станции уже проводят предпусковые операции.

«Это выход на горячую обкатку, когда станцию с имитаторами топлива в зоне реактора будем выводить на рабочие параметры по температуре, давления и проводить цикл испытаний. Следующий этап – это уже загрузка топлива, физический пуск», – сказал заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк.

На втором энергоблоке сейчас параллельно со строительными работами проводится монтаж основного технологического оборудования.