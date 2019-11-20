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В одно касание. Платить или не платить картой?

21.11.2019 06:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В одно касание. Платить или не платить картой?
Скоро не нужно будет самому бегать по залу и стоять в очереди дважды, ожидая примерки. © / АиФ

Не так давно многие граждане относились к банковским картам с некоторым недоверием и долей скепсиса. Сейчас же карточки есть даже у детей и пенсионеров: не нужно носить с собой стопку денег, легче контролировать свои доходы и расходы, а оплатить покупки и «коммуналку» можно, даже не выходя из дома.

КОЛЬЦА ПРИНИМАЕТЕ?

Специалисты отмечают, что доля безналичных платежей растет ежегодно. Если раньше банковские карты принимали к оплате не везде, то сейчас сложно найти такое место, где нет возможности совершить покупку или платеж без наличных денег.

«Не нужно быть экспертом, чтобы понять: люди все охотнее пользуются банковской картой. Вспомните, если раньше в магазине человек, стоящий в очереди перед вами, расплачивался картой, то вы невольно начинали нервничать. Вот, мол, пока сработает терминал, пройдет оплата, пока он распишется в чеке, пройдет столько времени. Сегодня, наоборот, похожая реакция на тех покупателей, которые расплачиваются наличными. Ведь пока найдешь нужные купюры и монеты, продавец отсчитает сдачу… А банковскую карту просто приложил к терминалу – и готово», – описывает ситуацию вице-президент по развитию бизнеса и цифровых платежей Mastercard в регионе быстрорастущих европейских рынков Михаил ФЕДОСЕЕВ.

В одно касание. Платить или не платить картой?
 

При этом эксперт добавляет, что классической банковской картой уже не удивишь. Сегодня платить можно чем угодно, начиная от смартфона и «умных» часов, заканчивая кольцами и брелоками, даже в одежде может быть вшит платежный чип.

В одно касание. Платить или не платить картой?
 

Суть проста: эти предметы синхронизируются с информацией на банковской карте и по сути становятся ее «клонами». И, например, современный глава семьи, заботящийся о своем ребенке, может выпустить в банке карту в брелоке или другом удобном формате для него и других членов семьи. Каждый сможет платить тем устройством, которое предпочитает.

В одно касание. Платить или не платить картой?
 

Некоторые экстремалы даже вживляют специальный чип в свое тело и платят в прямом смысле взмахом руки. Правда, в нашей стране это пока не развито и, надо сказать, платежная система не предлагает такую возможность.

ЗАПЛАТИТЬ ЗЕРКАЛУ

Управляющий директор Mastercard в Беларуси, Казахстане и Армении Нина ВИЛЛЕМС отмечает, что более 70% жителей в нашей стране заинтересованы в оплате картой. Людям нравится платежные решения, это удобно. Особенно ценят системы лояльности и кэшбэка, когда на карту возвращается определенный процент денег от покупки просто потому, что ты расплатился безналично.

В одно касание. Платить или не платить картой?
 

Михаил Федосеев отмечает, что в стратегии Mastercard есть несколько основных пунктов. В их числе – активное внедрение денежных переводов с карты на карту, развитие безналичных платежей в сфере транспорта. И то, и другое позволяет еще проще решать повседневные задачи. Например, переводы востребованы теми, кто работает в другой стране и хочет послать деньги родственникам за границу. А оплата картой на транспорте – возможность не тратить время на покупку жетона в метро: достаточно просто прикоснуться картой или другим устройством к турникету. Эта технология уже есть и в Минском метрополитене, а со временем будет распространяться и в наземном транспорте.

В одно касание. Платить или не платить картой? Почему деньги с карты тратить легче, чем наличные?

Выделяется и направление e-commerce – сегмент покупок в режиме онлайн. Чтобы было проще и удобнее делать покупки создана специальная платформа MasterPass – достаточно один раз указать данные карты, адрес доставки, и уже не вводить всю эту информацию повторно. Так покупки можно будет совершать проще и не набирать длинные коды и пароли. А информация хранится в соответствии с высокими требованиями безопасности.

Кроме того, Mastercard работает над решением для малого и среднего бизнеса, в котором мобильный телефон можно сделать платежным терминалом. Это удобно для торговых предприятий, страховых агентов и способствует распространению безналичной оплаты.

Интересный пример развития технологий привел вице-президент по развитию бизнеса Mastercard в России Дмитрий ТАРТЫШЕВ. Он продемонстрировал примерочную будущего. В ней зеркало выполняет не только всем известную функцию. В него встроен специальный экран с различными технологиями. К примеру, прикладываешь бирку от футболки – на зеркале появляется изображение футболки, которое примеряется на покупателя. Выбираешь цвет, размер. На телефон продавца приходит сообщение о том, что в кабинку нужно принести замену, если, например, не подошел размер. Не нужно самому бегать по залу и снова стоять в очереди, ожидая примерки. А еще зеркало может «порекомендовать» покупки в дополнение к выбранной футболке.

Принесли, примерили, понравилось. Решили купить? Тут же с помощью зеркала оплатил вещь бесконтактно телефоном, часами, брелоком или картой. Эксперт констатирует, что в наших странах технология пока не нашла отклик у сетей магазинов из-за ее новизны и относительной дороговизны, однако на Западе она уже распространяется. Инновация удобна и для покупателей, и для торговых предприятий: процесс покупки становится проще и удобнее.

В одно касание. Платить или не платить картой?
 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Большое внимание уделяется безопасности. Mastercard постоянно работает над повышением уровня защиты карт, внедряя новые решения, неподвластные взломщикам и злоумышленникам. К примеру, токенизация. Она представляет собой процесс замены номера банковской карты на другой набор цифр, называемый токеном. Таким образом, номер карты просто не участвует в транзакции. Токен сгенерирован с помощью набора случайных чисел, и никто не сможет им воспользоваться.

В одно касание. Платить или не платить картой? Как максимально защитить свою карту от мошенников? Элементарные правила

Еще в мире существуют такие новшества и системы для обеспечения безопасности, когда умные программы анализируют и распознают свойственный конкретному держателю карты сценарий ее использования, и, если регистрируется отличное от этого поведение, она сообщит об этом банку.

Вместе с тем очень многое зависит и от самих держателей карт – обычных граждан. В последнее время в Беларуси и близлежащих странах обострилась проблема социальной инженерии. Это метод получения необходимого доступа к информации, основанный на особенностях психологии. Людям звонят якобы из банка и под разными предлогами просят сообщить конфиденциальную информацию о банковской карте, счете, выведать пароли. Сообщать эти сведения ни в коем случае нельзя.

Никто не может спрашивать у вас личные или банковские данные. Если вам позвонили или написали с подобным вопросом, просто повесьте трубку или удалите электронное письмо, а затем обратитесь в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне карты. Регулярно проверяйте свои счета и выписки на наличие неизвестных транзакций. Будьте благоразумны, не нажимайте на неизвестные вам ссылки, используйте надежные пароли, уничтожайте старые выписки и другие документы, содержащие личные данные.

В одно касание. Платить или не платить картой?
 
 
 
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