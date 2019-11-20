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Предотвратить беду: в Беларуси проверили исправность печей и котлов
21.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси
В 7 тысячах домов понадобился ремонт печного отопления, в 4 тысячах пришлось заменить электропроводку. Одиноким пожилым людям помогают с этим местные власти. Кроме того, за год установили более 60 тысяч пожарных извещателей. Иногда светозвуковые устройства выводят на фасад здания.
Пик пожаров в Беларуси приходится на декабрь и январь. В этом году в огне погибли около 400 человек.
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В домах провели ремонт печного оборудования, заменили электропроводку и установили извещатели. В этом году в огне погибли около 400 человек.
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