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Предотвратить беду: в Беларуси проверили исправность печей и котлов

21.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси проверили исправность печей и котлов. Эту работу сотрудники МЧС проводили в течение всего года, сообщает телеканал «МИР 24»

В 7 тысячах домов понадобился ремонт печного отопления, в 4 тысячах пришлось заменить электропроводку. Одиноким пожилым людям помогают с этим местные власти. Кроме того, за год установили более 60 тысяч пожарных извещателей. Иногда светозвуковые устройства выводят на фасад здания.

«Извещатели выводятся со светозвуковым устройством на фасад здания. Есть семьи, зачастую неблагополучные, которые находясь в состоянии алкогольного опьянения, могут не услышать извещатель. Выводится это сигнальное устройство на фасад здания. Сосед, который находится рядом, может до приезда подразделений разбудить эту семью и оказать какую-то помощь», – рассказал начальник управления надзора и профилактики МЧС Республики Беларусь Дмитрий Турчин.

Пик пожаров в Беларуси приходится на декабрь и январь. В этом году в огне погибли около 400 человек.



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В домах провели ремонт печного оборудования, заменили электропроводку и установили извещатели. В этом году в огне погибли около 400 человек.
 
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