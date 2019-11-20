В мышеловке. Когда нужно насторожиться, если что-то предлагают бесплатно?

Источник материала: Аргументы и факты

Все схемы объединяет одно: предложение что-то сделать бесплатно, чтобы потом выманить как можно больше денег. ©

Сколько бы нам ни твердили, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, почему-то мы все равно надеемся: а вдруг… Часто этим пользуются злоумышленники, жертвами которых, как правило, становятся доверчивые люди, пенсионеры.

«ЗОЛОТОЙ» МАССАЖ

«АиФ» уже неоднократно писал о схемах мошенников, которые позволяют им завладеть деньгами доверчивых граждан, но с каждым разом они становятся все более изощренными. Один из необычных случаев произошел в Гомеле. В дверь пожилых супругов постучали неизвестные женщины, которые представились медицинскими работниками. Они сообщили, что оказывают бесплатные медицинские услуги. Пока одна из женщин делала массаж 80-летней пенсионерке, вторая отвлекала ее супруга. После ухода лжемедработников из квартиры стариков исчезли почти $1,5 тыс.

Еще одна «медицинская» схема злоумышленников связана с якобы бесплатными путевками в санаторий. Чаще всего пенсионер слышит фразу: «Здравствуйте! Мы работники здравоохранения, знаем, что у вас проблемы со здоровьем, у нас есть бесплатная путевка в кардиоцентр (санаторий, диспансер, курорт)». Аферисты, как правило, называют самые известные и популярные заведения, попасть в которые не так просто.

Для убедительности жертвам выписываются путевки и направления, предлагаются путевые листы, заполняются многочисленные анкеты, медицинские карты. Подозрения такие манипуляции вызывают редко. Однако должен насторожить тот факт, что оплаты путевок мошенники либо не требуют вовсе, либо действуют по принципу «здесь и сейчас». Получив путевку, пенсионер в назначенный день приезжает в диспансер, где его никто не ждет. А пока жертва отсутствует, злоумышленники «оприходуют» его квартиру.

Нужно насторожиться и в том случае, если вас зовут на бесплатные косметические процедуры. Часто просят взять с собой паспорт. Но, как правило, это лишь приманка, чтобы пригласить клиента к себе в офис и в итоге вытянуть из него не одну сотню рублей. Действуют злоумышленники примерно по такой схеме: клиентке предлагают бесплатно попробовать нанести на лицо крем. После процедуры кожа действительно будто бы подтянулась и стала выглядеть свежее. Затем воодушевленному клиенту предлагается пройти весь курс кремовой терапии или приобрести продукцию на полный восстановительный цикл. При этом все это преподносится под вежливым «соусом», могут быть упомянуты различные скидки, бонусы. В итоге человек, сам того не понимая, подписывает необходимые бумаги и оказывается обладателем абсолютно ненужной ему косметики за баснословные деньги.

По тому же алгоритму доверчивых людей приглашают на бесплатные презентации кастрюль, одеял, подушек, а затем «втюхивают» им ненужные вещи втридорога.



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ПРОФИЛАКТИКА ОКОН

Еще одна типичная схема обмана пожилых людей – предложить бесплатную профилактику пластиковых окон, газового оборудования, вентиляции, проверку качества питьевой воды. Как правило, после таких бесплатных услуг «клюнувшим» на удочку «впаривают» изначально ненужные фильтры, счетчики и прочее оборудование по «диким» ценам.

Не стоит обольщаться, если вам позвонили по телефону и сообщили, что вы выиграли какой-то приз. В этом случае у мошенников заготовлена следующая афера: сообщается, что для получения выигрыша нужно перечислить небольшую сумму денег на номер телефона или мобильный кошелек – якобы это госпошлина или налог на выигрыш. Естественно, «госпошлина» уходит в карман злоумышленникам, а приз остается только в мечтах.

Если вам по телефону предлагают что-либо бесплатно, надежнее всего повесить трубку.

ВЕРНУТЬ МИЛЛИОНЫ

Некоторые мошенники представляются юристами. Пенсионерам чаще всего предлагают бесплатно провести перерасчет пенсии или вернуть вклады. Пожилой человек приходит к «юристу», который начинает собирать доказательства того, что пенсию не доплачивают. Мошеннику не важно, какая пенсия положена человеку, – он всегда «находит» украденные миллионы и обещает стрясти их с государства.

Окрыленный пенсионер уже представляет себе лучшую жизнь, и в этот момент ему подсовывают на подпись договор. За услуги фирмы его просят заплатить несколько тысяч рублей. Сумма кажется копейками по сравнению с грядущими миллионами, и пенсионер отдает деньги. Естественно, ни о каких возвращенных миллионах речи не идет.

В целом все схемы объединяет одно: предложение что-то сделать бесплатно, чтобы потом выманить как можно больше денег.