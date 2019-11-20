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Игрок «Столицы» о матче с «Продэксим»: играли до конца, нечего терять было уже
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Футбольная «Столица» с поражения стартовала в элитном раунде Лиги Чемпионов. 20 ноября айтишники встречались с украинской командой «Продэксим» из Херсона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Первый гол хозяева пропустили на 13-й минуте. Отличился защитник Ричард Дэвид. Второй мяч прилетел «черно-зеленым» в концовке игры на 36-й минуте. Правда, спустя минуту подопечным Евгения Осинцева удалось сократить отставание. Владимир Жигалко с подачи Александра Чибисова сделал счет 1:2. Эти цифры стали итоговыми.
Вторая половина игры запомнилась и двумя красными карточками у белорусов. «Вне игры» оказались Александр Ольшевский и Михаил Грицына.
Александр Чибисов, игрок МФК «Столица»:
Играли до конца, нечего терять было уже. Конечно, хотелось что-то поменять. Думаю, все старались и бились до конца, выложились на 100 %.
В нашей группе до матча с участием белорусов состоялась еще одна игра: «Барселона» обыграла чешскую «Спарту» 2:1. К слову, именно с чехами 21 ноября встретится столичная команда. Стартовый свисток прозвучит в 19:30. Напомним, что в «Финал четырех» выйдет только одна команда из группы.
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Новости Беларуси. Футбольная «Столица» с поражения стартовала в элитном раунде Лиги Чемпионов. 20 ноября айтишники встречались с украинской командой «Продэксим»...
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