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Бойцы минского ОМОН отстаивали право носить чёрный берет. Показываем, как это было
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сотрудники спецподразделений 20 ноября отстаивали право носить черный берет. На старт вышли 16 бойцов. Самое сложное препятствие – марш-бросок через воду, едкий дым, окопы и пятикилометровую дистанцию прямиком на стрельбище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Перед стартом – проверка полной боевой готовности, последние установки и, конечно, знаменитое «ОМОН – сила!»
Эти ребята уж точно не из робкого десятка: пятикилометровая полоса препятствий через воду, едкий дым, окопы и огонь им нипочем.
Пока бойцы плечом к плечу проходили испытания, журналистам тоже пришлось нелегко – у нас была своя полоса препятствий. Правда, в более выгодных условиях – в авто.
Кристина Федорович, корреспондент:
Финишная прямая – импровизированный ринг. Бойцу нужно выдержать трех спарринг-партнеров, на каждого отведено по две минуты. Это не просто действующие сотрудники, а чемпионы и призеры соревнований по рукопашному бою.
Сергей – один из тех, кто сегодня выдержал удар. С детства, как и многие мальчишки, хотел стать милиционером. А уже в юношестве глаза загорелись от новой мечты – черный берет. Формула подготовки «физическая плюс психологическая» сработала.
Сергей Шабан, сотрудник ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
Вот и Иван в свои 22 твердо знает, чего хочет, более того – добивается. Связать свою жизнь со столь отважной профессией решил во время службы во внутренних войсках.
Иван Кудин, сотрудник ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
Поставил перед собой цель и хочу ее достичь. Первая цель – это черный берет, и я ее достиг. Буду двигаться дальше.
Теперь можно с гордостью носить специальную форму подразделения и черный берет с отличительным знаком. Это золотой орел в обрамлении лаврово-дубового венка серебряного цвета.
Дмитрий Балаба, командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
Работа не просто мужская, но и очень ответственная. В первую очередь за жизнь мирного населения. А у тех, кому не повезло, есть второй шанс: через полгода сотрудники спецподразделений будут бороться за право носить знак отличия.
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Новости Беларуси. Сотрудники спецподразделений 20 ноября отстаивали право носить черный берет. На старт вышли 16 бойцов. Самое сложное препятствие – марш-бросок...
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