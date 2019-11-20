«Однушку» в минской хрущевке продают почти за 100 тысяч долларов. И она вам точно понравится

Источник материала: Tut.by

Самое бюджетное жилье на вторичном рынке Минска — квартиры в хрущевках. Они малогабаритные, и если даже цена квадрата выше средней по городу, в сумме получается меньше, чем за стандартную квартиру. Однако бывают и исключения из правил. Не так давно мы писали про самую дорогую «двушку» в хрущевке, «квадрат» в которой стоил пять тысяч долларов в эквиваленте. А сейчас нашли однокомнатную квартиру площадью 32 квадратных метра, с ценой квадратного метра в три тысячи долларов. Впрочем, жилье и правда заслуживает внимания. Подробнее — в материале REALTY.TUT.BY.



Фото: realt.by

Мы привыкли думать, что хрущевки — это в основном пятиэтажные дома из панелей или блоков, реже — из кирпича. Однако были еще и 8−9-этажные серии хрущевок, самая редкая из которых кирпичная II-18−01/9 МИК. В Москве дома этой серии есть на Шаболовке, в Перово, Преображенском, Сокольниках, Измайлово, Черемушках. В Минске девятиэтажная серия хрущевок представлена ансамблем из нескольких домов на улице Романовская Слобода.



Фото: realt.by

В одном из этих домов и расположена однокомнатная квартира с квадратным метром в три тысячи долларов. Сам дом кирпичный, строился в 1966 году. Площадь квартиры — 32 квадратных метра. До ремонта в ней была стандартная для хрущевок планировка, с небольшой кухней и жилой комнатой с нишей. После ремонта она уже выглядит иначе и это еще больше привлекает внимание.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

В объявлении о продаже этой квартиры говорится, что в ней недавно был сделан качественный ремонт. Наверняка этим, а также выгодным месторасположением дома, и объясняется цена — 96 тысяч долларов в эквиваленте, по три тысячи за квадратный метр.