Стало известно, когда отреставрируют историческую усадьбу «Белая дача» в Минске

Источник материала: Tut.by

Завершить реставрацию исторической усадьбы «Белая дача» в Курасовщине планируют в 2020 году, рассказали REALTY.TUT.BY в компании-инвесторе, которая владеет объектом.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Усадьба «Белая дача» находится в парке на улице Казинца. Ее построили в 1912 году и сначала она принадлежала купцу, а в Советское время — институту почвоведения. В 90-е памятник архитектуры пришел в запустение, а в 2016 году его на аукционе купила компания «Сильвер Капитал» для создания тут культурно-просветительского центра.

Проект реставрации разработал институт «Минскгражданпроект». По словам инвестора, проект уже получил положительное заключение Комитета архитектуры Мингорисполкома и сейчас будет направлен в экспертизу. При нормальном раскладе работы начнутся в январе-феврале 2020-го и завершатся до конца года. Выглядеть «Белая дача» будет вот так:



Изображение предоставлено институтом «Минскгражданпроект»



Изображение предоставлено институтом «Минскгражданпроект»



Изображение предоставлено институтом «Минскгражданпроект»

Снаружи здание реставрируют теми же материалами и в том же цвете, что и в начале ХХ века. А вот интерьер воссоздадут в стиле того времени интуитивно, поскольку его изображений не сохранилось.

Использовать объект инвестор планирует как культурно-просветительский центр для выставок и других тематических мероприятий.